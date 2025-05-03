'Терен' рассказал о личном разговоре с Сарой Джессикой Паркер в Нью-Йорке: как звезда 'Секса в большом городе' поддерживает Украину

Главный герой реалити-шоу "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько, сыгравший в фильме Front Row ("Первый ряд"), поделился впечатлениями от личной встречи с актрисой Сарой Джессикой Паркер, которая стала продюсером проекта. По словам ветерана российско-украинской войны, он имел возможность пообщаться со звездой "Секса в большом городе" на премьере фильма в Нью-Йорке, и может сказать, что она хороший и отзывчивый человек.

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В частности, как заметил "Терен", актриса поддерживает нашу Родину. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

"Виделись с ней (Сарой Джессикой Паркер. – Ред.) в Нью-Йорке на премьере фильма. У меня нет идолопоклонства к людям. Мы нормально пообщались, не было такого, что я терял сознание. Она хороший человек на самом деле, без каких-то вопросов. Поддерживает Украину, мы и о книге моей общались, она такая отзывчивая", – высказался ветеран.

Напомним, что премьера ленты Front Row состоялась в рамках 15-го ежегодного кинофестиваля DOC NYC в Village East by Angelika в Нью-Йорке. Документальный фильм раскрывает историю ведущей артистки балета Алексис, которая эмигрирует из родной страны, спасаясь от войны. Она встречает военного Александра, который из-за этой же войны потерял обе ноги. Между героями возникает крепкая дружба, пока мужчина учится танцевать на протезах. Репетиции Алексиса и Александра становятся центральной картиной проекта, что уменьшает пространство между первым рядом и линией фронта.

Продюсером фильма, в сюжет которого была интегрирована тематика войны в Украине, стала Сара Джессика Паркер. Этим знаменитость продемонстрировала поддержку нашего государства.

Кстати, еще в августе 2023 года Александр Терен Будько рассказывал, что учится танцевать балет и получает от этого невероятное удовольствие. Авторитетом по этому делу для главного героя "Холостяка 13" стал премьер балета Национальной оперы Украины Алексей Тютюнник.

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