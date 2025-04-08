Хотел быть патриотом, а стал посмешищем: путинист Киркоров опозорился 'лимитированным' Rolex с символом России

Российский певец и верный адепт кремлевской пропаганды Филипп Киркоров стал предметом насмешек после неудачного пиара на "элитных" часах. Артист, публично поддерживающий путинский режим и войну против Украины, похвастался якобы уникальной моделью Rolex, посвященной 80-летию "победы в Великой Отечественной войне".

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Но попытка показать себя настоящим "патриотом" завершилась громким скандалом – часы оказались обычной кастомизацией, к которой швейцарская корпорация Rolex не имеет никакого отношения. Как сообщают российские медиа, Киркоров посетил свою подругу Викторию Шелягову, где и похвастался новым аксессуаром.

Артист, не сдерживая гордости, заявил, что часы – из лимитированной серии, созданной Rolex специально к 80-летию "дня победы", и что он одним из первых получил экземпляр с образом советского монумента "Родина-мать". Звучало это пафосно и эффектно – пока правда не всплыла на поверхность.

Российская пропагандистка Ксения Собчак быстро охладила патриотический пыл певца, рассказав в своем Telegram-канале, что речь идет о кастомизации в лондонской мастерской XLAB Watches, которая специализируется на "персонализированных разработках" для заказчиков с деньгами и сомнительным вкусом.

"Швейцарская часовая компания никакого отношения к ней не имеет – это лимитированная серия одной кастом-мастерской из Лондона. А мастера там явно хорошо знают своего клиента, и я, кстати, сразу подумала, что Филипп будет среди первых покупателей", – подчеркнула Собчак.

На активно распространяющемся в сети видео видно, как Киркоров демонстрирует коробки, внутри которых – часы с изображением "Родины-мать", георгиевскими лентами и надписью "80 – победа".

Несмотря на все попытки представить часы как нечто исключительное и элитное, настоящий Rolex не имеет никакой официальной коллекции, посвященной победе СССР или каким-либо российским символам. На официальном сайте бренда нет упоминания подобной модели, и это вполне логично – репутация Rolex базируется на нейтральности и эстетике, а не на военной пропаганде.

Тем временем упомянутые кастом-часы можно найти на сайте проекта XLAB Watches, зарегистрированном российской компанией Per.py в апреле 2024 года. Это дает понять, что вся "коллекция" – не более чем частная инициатива изнутри российской среды, стремящаяся маскировать фальшивые символы под престижный мировой бренд.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Зеленский утвердил решение о лишении государственных наград предателей и путинистов. В первый список вошли 34 человека, среди которых можно увидеть скандальных звезд-запроданцев, а также ярых пропагандистов, ранее имевших звание "Народный артист Украины".

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