Фанаты Тейлор Свифт на концерте устроили настоящее мини-землетрясение

Два концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в городе Сиэтл, США, вызвали землетрясение силой 2,3 балла. Фанаты так отрывались на выступлении любимой исполнительницы, что ученые зафиксировали сейсмическую активность.

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Данные были записаны во время тура Swift Eras на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля. По данным BBC, на обоих концертах был аншлаг (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца до страницы).

Профессор геологии в Университете Западного Вашингтона Джеки Каплан-Ауэрбах сравнила замеры с двух вечеров и подтвердила, что они были почти одинаковыми.

На два выступления артистки пришло около 144 тысяч зрителей, то есть каждый вечер под песни знаменитости одновременно танцевали более 70 тысяч человек.

Поскольку в репертуаре Свифт есть множество танцевальных треков, ставших хитами, ее фанаты не сдерживались и со всех ног прыгали на местах. Это первый большой тур звезды за последние 5 лет, поэтому не удивительно, что так много людей ждало ее концертов.

Напомним, что ранее подобный рекорд был зафиксирован в Сиэтле в 2011 году во время футбольного матча.

Тейлор Свифт поблагодарила поклонников за невероятную отдачу и заявила, что эти дни стали самыми любимыми в ее жизни.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Лос-Анджелесе, США, состоялось одно из самых ожидаемых музыкальных событий года – церемония награждения American Music Awards 2022. Певица Тейлор Свифт забрала 6 наград.

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