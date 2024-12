Селене Гомес сделали предложение: певица показала роскошное кольцо

Певица Селена Гомес стала невестой. Ей сделал предложение 36-летний музыкальный продюсер Бенни Бланко, отношения с которым длятся полтора года.

Артистка вышла к фанатам в Instagram и показала свое роскошное кольцо с драгоценными камнями. Акцент на себя взял бриллиант овальной формы, красовавшийся посреди золотого кольца. По всему ободку украшения располагались более мелкие камни.

Селена Гомес якобы догадывалась о предложении. У нее на руках виднелся свежезделанный прозрачный маникюр.

На другом кадре певица позировала на фоне города и показывала свою руку. Пара устраивала пикник. Вероятно, предложение Бенни Бланко сделал именно во время совместного отдыха на лужайке вблизи дома.

"Теперь начинается навсегда", – подписала она опубликованные несколько фото, среди которых было общее с женихом.

Бенни Бланко был одним из первых, кто прокомментировал новость. "Подождите... Это моя жена", – с шуткой написал он.

Влюбленные знакомы давно. Часто Селена Гомес обращалась к Бенни Бланко за помощью по созданию музыки. Именно он был продюсером ее хитов 2021 года I Can't Get Enough и 2015 года Same Old Love. Более того, Бланко также лично знаком с бывшим бойфрендом певицы – Джастином Бибером.

Романтические отношения между продюсером и артисткой начались в июне прошлого года. Их певица подтвердила только в декабре, а чуть позже начала публиковать общие фото с Бланко в своих соцсетях.

"Это было безумие. Мы просто разговаривали, а потом она сказала: "Не хочешь поужинать со мной?" И я пошел на ужин, понятия не имея, что происходит. Нет, я не нервничал, потому что мы дружим уже много лет. Мы дружим уже лет 10, может, 15. Она сказала: "Я бы одела что-нибудь другое на это свидание". Я удивился: "Подожди, что? Мы на свидании?" Она ушла раньше, потому что на следующий день ей нужно было куда-то ехать, а потом мы встретились через несколько дней, и я подумал: "Кажется, я ей нравлюсь". А потом я просто поцеловал ее, остальное – личная история", – именно с этого разговора начались романтические отношения между влюбленными, передает Daily Mail.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бенни Бланко, которого хейтили за внешность, попал в список самых сексуальных мужчин. Хотя артистка не реагировала на возмущение людей раньше, но не смогла не прокомментировать достояние своего возлюбленного.

