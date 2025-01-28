'Фабрика звезд' возвращается? Победительница шоу Оля Цыбульская отреагировала на слухи и обратилась к продюсеру

Победительница первого сезона талант-шоу "Фабрики звезд" Оля Цыбульская отреагировала на слухи о возможности возобновления проекта. Украинская певица и телеведущая была бы рада вновь присоединиться.

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В комментарии "Люкс ФМ" знаменитость обратилась к Алексею Гончаренко, который был продюсером второго и третьего сезонов. Из инсайдов "Музвар" известно, что его продакшн рассматривал варианты возвращения шоу в 2020-м году по заказу "Нового канала", но тогда планам помешал COVID. Недавно продюсер сам намекнул, что проект может получить второе дыхание.

"Я рада этим слухам о возвращении "Фабрики", и если Леша Гончаренко пригласит меня, то я с удовольствием присоединюсь, – сказала Цыбульская. – Кто лучше проведет "Фабрику"?! Леша, подумай".

Певица с ностальгией вспомнила о том, что именно с этого шоу стартовала ее карьера в шоу-бизнесе. Тогда знаменитость познакомилась с продюсерами и многими артистами, и это очень помогло ей в будущем.

"Это помогло мне учиться у Макса Паперника – это человек, который снял первый клип в Украине. Его уже, к сожалению, с нами нет, но он – легенда, – отметила певица. – Актерское мастерство преподавал Роман Виктюк, а Лена Коляденко делала нам постановки".

По словам Цыбульской, были и сложные моменты. Она вспомнила, как тяжело адаптироваться после трех месяцев постоянного нахождения в закрытом помещении во время первого проекта.

"Потом были моменты, когда было тяжело определить, что ты хочешь съесть, потому что тебе привозили уже готовую еду, а ты не можешь сам выбирать, – добавила она. – И тяжело было осознать, что теперь ты сам, когда вокруг тебя нет такого количества профессионалов и нужно собирать себя заново".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Оля Цыбульская забрала у предательницы Лолиты Милявской популярную композицию "Такси", которую написал поэт Юрий Рыбчинский.

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