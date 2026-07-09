«Фабрика звезд»: Sweet.tv назвал имя третьего судьи

SWEET.TV продолжает формировать команду нового сезона легендарной "Фабрики звезд". Третьим судьей обновленного проекта станет Иван Клименко – один из самых успешных украинских музыкальных продюсеров современности и соучредитель лейбла ENKO.

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Имя Ивана Клименко стоит за десятками хитов, которые возглавляли чарты и становились вирусными. Он является соавтором победной песни "Стефания" группы Kalush Orchestra, а также соавтором композиции "Teresa & Maria" alyona alyona & Jerry Heil, которая представляла Украину на "Евровидении-2024" и заняла третье место.Среди самых известных работ Ивана – "А я все плакала", "Люблю, но не совсем" и "Вотсап" DOROFEEVA, "Salut papa" KOLA, "Звездочка, гори" Анны Тринчер, "Кульбабы" Тони Матвиенко и "Поричка" KOLA и YAKTAK – и десятки других хитов.

В целом Иван Клименко является автором более 400 песен, которые регулярно возглавляют музыкальные чарты и становятся саундтреком для миллионов украинцев, а также систематически работает с артистами, помогая им формировать собственное звучание и строить карьеру в музыкальной индустрии.

"Я невероятно рад быть причастным к этому проекту. Я выбрал для себя путь развития украинской музыки и давно определил для себя, что популяризация культуры – это дело моей жизни. Для меня важно работать с артистами и помогать им расти. SWEET.TV создает современный и масштабный перезапуск, который открывает новые возможности для молодых талантов. Как наставнику, мне важно быть частью такого пространства и передавать свой опыт", – комментирует Иван Клименко.

Владимир Заводюк подчеркивает, что Иван Клименко – один из сильнейших хитмейкеров украинской сцены, чья роль в индустрии уже давно является определяющей.

"Я считаю, что Иван Клименко – один из ключевых хитмейкеров украинской сцены сегодня. Его песни стабильно становятся хитами, и в индустрии уже сложилось понимание: если Иван работает с артистом – это почти гарантированный успех", – говорит Владимир Заводюк.

Основной состав жюри уже полностью сформирован и представлен. В то же время в каждом выпуске к нему будет присоединяться четвёртый судья – приглашённый гость, который будет меняться от эпизода к эпизоду в соответствии с тематикой выпуска.

Напомним, наряду с Иваном Клименко в состав жюри входят Ирина Горовая, Алан Бадоев и Владимир Дантес. Это, без преувеличения, самый сильный состав судей в украинской музыкальной индустрии – команда, объединяющая продюсерский опыт, режиссёрское видение, артистическую практику и глубокое понимание современной сцены.

Новый сезон эксклюзивно выйдет на SWEET.TV осенью и откроет новое поколение украинских артистов.

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