'Этот путь был сложным': волонтер Инна Белень прокомментировала победу в финале 'Холостяка 13'

В пятницу, 27 декабря, прошел долгожданный финал 13 сезона романтического реалити-шоу свиданий "Холостяк", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. В последнем эпизоде проекта общественный деятель сделал судьбоносный выбор, а желанное кольцо получила волонтер из Харькова – Инна Белень. Военный попрощался с тарологом Анастасией Юзьвак.

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Победительница шоу вышла на связь в Instagram и поделилась своими эмоциями. Девушка призналась, что завоевать сердце "холостяка" было нелегко, однако она рада, что защитник сделал такой выбор.

"Этот путь был сложным, но твое сердце выбрало меня. Спасибо каждому, кто поддерживал нас в этом. Все подробности со временем", – написала волонтер.

Перед тем, как сделать финальный выбор, "Терен" смог еще лучше раскрыть разные стороны девушек. Инна Белень и Анастасия Юзьвак познакомились с родителями главного "холостяка" страны. Позже каждая из девушек провела время наедине с Александром Будько, и он смог принять окончательное решение. Общественный деятель признался, что хочет строить отношения с волонтером, ведь у них схожие ценности и жизненная позиция.

Стоит отметить, что для некоторых поклонников реалити, выбор защитника стал полной неожиданностью, однако кое-кто все же был готов к такому развитию событий. Дело в том, что после выхода первого выпуска "Холостяка 13" блоггер Богдан Беспалов, ссылаясь на информацию инсайдера, рассказал, что победу одержит Инна Белень. Тогда источник, приближенный к созданию реалити, пояснил: "СТБ решили, что ветеран и волонтер будут иметь органический вид как пара и будут положительно восприниматься зрителями".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно об Инне Белень, которая стала избранницей главного "холостяка" страны.

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