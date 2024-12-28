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"Этот путь был сложным": волонтер Инна Белень прокомментировала победу в финале "Холостяка 13"

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,3 т.
'Этот путь был сложным': волонтер Инна Белень прокомментировала победу в финале 'Холостяка 13'

В пятницу, 27 декабря, прошел долгожданный финал 13 сезона романтического реалити-шоу свиданий "Холостяк", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. В последнем эпизоде проекта общественный деятель сделал судьбоносный выбор, а желанное кольцо получила волонтер из Харькова – Инна Белень. Военный попрощался с тарологом Анастасией Юзьвак.

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Победительница шоу вышла на связь в Instagram и поделилась своими эмоциями. Девушка призналась, что завоевать сердце "холостяка" было нелегко, однако она рада, что защитник сделал такой выбор.

"Этот путь был сложным": волонтер Инна Белень прокомментировала победу в финале "Холостяка 13"

"Этот путь был сложным, но твое сердце выбрало меня. Спасибо каждому, кто поддерживал нас в этом. Все подробности со временем", – написала волонтер.

Перед тем, как сделать финальный выбор, "Терен" смог еще лучше раскрыть разные стороны девушек. Инна Белень и Анастасия Юзьвак познакомились с родителями главного "холостяка" страны. Позже каждая из девушек провела время наедине с Александром Будько, и он смог принять окончательное решение. Общественный деятель признался, что хочет строить отношения с волонтером, ведь у них схожие ценности и жизненная позиция.

"Этот путь был сложным": волонтер Инна Белень прокомментировала победу в финале "Холостяка 13"

Стоит отметить, что для некоторых поклонников реалити, выбор защитника стал полной неожиданностью, однако кое-кто все же был готов к такому развитию событий. Дело в том, что после выхода первого выпуска "Холостяка 13" блоггер Богдан Беспалов, ссылаясь на информацию инсайдера, рассказал, что победу одержит Инна Белень. Тогда источник, приближенный к созданию реалити, пояснил: "СТБ решили, что ветеран и волонтер будут иметь органический вид как пара и будут положительно восприниматься зрителями".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно об Инне Белень, которая стала избранницей главного "холостяка" страны.

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