'Этот город нас ломал и закалял': группа Patsyki z Franeka выпустила трек о Киеве. Видео

Ко Дню Киева группа PATSYKI Z FRANEKA презентовала трек-посвящение столице Украины под названием "Киев". Это музыкальное признание в любви к городу, который стал для музыкантов вызовом, источником вдохновения и домом.

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Песня "Киев" – откровенный рассказ о жизни в столице в условиях войны, о внутренних трансформациях и силе, которую дает город. Трек родился еще в прошлом году, когда в Киеве цвели каштаны – во вдохновляющий момент, контрастирующий с тяжелой реальностью военного времени.

"Киев - это город, который нас ломал, ставил подножки, но в конце концов стал домом. Здесь мы пережили много боли, но и много свободы. Песня "Киев" – о жизни, которую мы проживаем здесь. Этот город стал символом нашего будущего", – отмечают участники группы.

Хиты группы, давно покорившие сердца украинцев – до сих пор не теряют своей популярности. На концертах и фестивалях как в Украине, так и за ее пределами, PATSYKI элегантно "разрывают" толпу своим драйвом и искренностью. PATSYKI Z FRANEKA известны своей творческой свободой и жанровым миксом, где сочетается электронная музыка с роком, фольком, хип-хопом, джаз-фанком. Музыканты не боятся экспериментировать, играя с формами и смыслами.

"Мы создаем бит и слушаем, что из него вырастает – все остальное диктует настроение и момент. Альбом, в который вошла песня "Киев", мы писали во время войны. Это был наш способ дышать, не терять себя и одновременно находить что-то новое", – делятся музыканты.

Трек "Киев" от группы PATSYKI Z FRANEKA уже доступен на всех цифровых площадках.