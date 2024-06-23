'Этот человек много для меня значит': финалист 'Х-Фактора 9' Дмитрий Волканов объяснил отказ от сотрудничества с Сердючкой

Финалист песенного шоу "Х-Фактор 9" Дмитрий Волканов объяснил, почему отказался сотрудничать с Веркой Сердючкой (Андреем Данилко) после 4 лет совместной работы. В команде артиста он выступал под образом зайца с белой шапкой с длинными ушами.

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После участия в телешоу на парня обратил внимание Данилко и предложил сотрудничество, чтобы тот увидел, как работает "кухня" певца изнутри, но одновременно отказался помогать будущей звезде реализовывать себя. За это Волканов благодарен Сердючке и отмечает в интервью Алексею Суханову, что артист сделал невероятный вклад в его творчество.

"98%. Очень много. И это не только работа: это жизненная позиция, желание делать так, как тебе нужно. Он когда взял меня на работу в коллектив, то сказал одну фразу: "Дима, я тебе помогать не буду, но ты находишься в коллективе для того, чтобы видеть, как это работает, видеть, какой должна быть команда артиста, как происходит саундчек, поселение в гостиницу..." Мне очень нравилось, как он общается. Я нашел в нем наставника, учителя и человека, на которую я хочу походить. Когда я пришел в коллектив, мне было 18 лет, и попасть сразу на таких уровень – это было очень серьезно", – рассказал певец, который сейчас покоряет не только сцену, но и сердца пользователей TikTok.

Несмотря на приятную работу в команде Верки Сердючки, Волканов решил, что нужно что-то менять в своей жизни после того, как началось полномасштабное вторжение РФ. Тогда певец сделал для себя испытания, приехав из столицы во Львов, город в котором в то время побывал впервые.

"Началась полномасштабная война, и определенный период времени работы не было. А нужно было за что-то жить, но денег у него я не брал, не хотел этого делать. Поэтому в Киеве я не мог себя найти, и я приехал во Львов. Это был для меня новый вызов. То есть, я понимал, что сейчас работы не будет в коллективе, не до этого было прошло полгода после начала войны, когда состоялась первая работа [концерт Верки Сердючки]. Но мне эти полгода нужно было чем-то заниматься, платить за квартиру, которую я снимал на Печерске. Это был переломный момент и я сам себе сказал: "Если ты чего-то стоишь, то делай". Я приехал во Львов. Вообще не знал этот город. Мне нужно было как-то поставить себя в рамки, когда "нужно", – вспомнил он.

В это время Волканов не знал как дальше двигаться, ведь бывшей команды уже не было и песенную карьеру приходилось начинать с чистого листа. "Торговый центр Victoria Gardens, Львов, второй выход, я, как сейчас, помню. Я вышел, сел и думаю: "Ну это какое-то просто… вчера ты где-то там летал, сегодня ты уже здесь, на земле, возле этого торгового центра сидишь и рыдаешь. Я пришел устраиваться на работу", – рассказал артист и отметил, что ни дня тогда не проработал в сфере услуг из-за некомфортного отношения к себе.

Во Львове он снова вернулся к песенной карьере, записав первый трек "Намалюю" и опубликовал его в соцсети. Однако вскоре Волканов снова вернулся в команду Данилко, хоть и ненадолго – всего на 8 месяцев. Получив одобрение от артиста относительно качественного сольного наследия, тот решил окончательно покинуть проект в пользу самореализации.

Волканов признался, что Андрей Данилко для него важный человек в жизни, и в случае творческого кризиса он готов посоветоваться с ним, хотя после отделения от команды стал меньше общаться с артистом.

"Когда я не буду знать, что делать дальше, я ему позвоню, и он мне поможет. Человек, который много для меня весит, человек, который чувствует меня. Нам всегда есть о чем поговорить. Сейчас мы стали гораздо меньше общаться, к сожалению. Наверное, потому что я очень серьезно занялся сольной деятельностью. И как-то разошлось оно немного. Я не веду к тому, что мы перестали общаться совсем, просто это бывает редко. Если уж общаемся, то долго и обо всем", – объяснил он.

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