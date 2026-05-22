Это траурная весть. LELÉKA объяснила, что означает черная стрелка под глазом в ее образе на Евровидение

Исполнительница LELÉKA (Виктория Лелека) представила Украину на песенном конкурсе Евровидение 2026 во впечатляющем наряде, который был вдохновлен образом аиста и имел много зашифрованных посланий. Как поделилась артистка, через костюм она хотела передать не только положительные символы, что ассоциируются с птицей, но и негативные. Именно поэтому стилисты нарисовали под глазом певицы черную стрелку, которая указывает на траурную весть, которую приносит аист.

Определенным вдохновением для создания этой детали в образе стал украинский фильм 1970-х "Белая птица с черной отметиной", который рассказывает о трагической истории семьи Дзвонарей, чьи судьбы разделила война и идеологические противостояния в период с 1937 по 1947 годы. О значении стрелки под глазом LELÉKA рассказала в интервью BBC News Украина.

"Знаете, что интересно? Есть такой фильм старый, который называется "Белая птица с черной отметиной". И это один из немногих символов аиста, когда он не такой прекрасный. Это как бы птица, которая приносит траурную весть. Птица якобы белая, но имеет черный знак на себе. Когда мы искали уже последние решения по макияжу и волосам, то решили сделать вот эту стрелку под глазом", – поделилась певица.

По словам LELÉKA, к украинской аудитории она хочет доносить исключительно положительные месседжи о добре, свете, надежде и дарить мотивацию жить дальше, объединяться и быть верными себе. А вот европейцам артистка хочет показывать и другую себя, более резкую и даже немного агрессивную, какой предстает в альтер эго DONBASGRL.

"У многих ассоциировалась моя песня с принцессой, которая такая наивная, добрая, призывает бороться со своими страхами. Ну какая я принцесса? Я что виновата, что у меня белокурые волосы и милое личико? Я внутри такая, что мало не покажется. И поэтому мы сделали вот эту стрелку, как отсылку к DONBASGRL. Плюс это один из немногих символов аиста, как птицы, которая приносит горькую весть, но важную", – рассказала исполнительница.

Напомним, что LELÉKA представила Украину на юбилейном 70-м Евровидении с композицией Ridnym, которая является манифестом внутренней силы, надежды и несокрушимости во времена неопределенности. На сцене артистка продемонстрировала минималистичный, но одновременно эффектный перформанс, где важную роль играл свет, который сначала почти отсутствовал, а затем озарил сцену багровыми и синими цветами, и бандуры: фрагментированная и целостная. Музыкальные инструменты символизировали украинцев, которые из-за войны были разбросаны по всему миру, но несмотря на это остаются частью единого целого.

Чувственная композиция в сочетании с визуальными эффектами произвели сильное впечатление на аудиторию. Профессиональное жюри оценило выступление LELÉKA в 54 балла, а зрители отдали ей 167 голосов, что в итоге принесло Украине 9 место на Евровидении 2026.

