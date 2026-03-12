'Это провокация, которая удалась'. Избранник Наталки Денисенко – о бизнесе на миллион, личных секретах актрисы и планах на свадьбу

Актриса Наталья Денисенко, которая сыграла одну из главных ролей в романтическом детективе "Когда ты расстанешься?", появилась на премьерном показе ленты вместе с любимым Юрием Савранским. Пара вышла на красную дорожку в эффектных парных образах черного цвета. Ранее Денисенко почти всегда отдавала предпочтение белому – этот оттенок давно стал ее своеобразной визитной карточкой на публичных событиях. Поэтому неожиданная смена стиля вызвала немало вопросов.

На них актриса ответила довольно откровенно: черный, по ее словам, стал своеобразной реакцией на волну хейта в соцсетях и токсичные комментарии, которые сопровождают ее личную жизнь в последнее время. Недавний развод с коллегой Андреем Фединчиком и начало новых отношений с Юрием Савранским вызвали в сети бурную реакцию – в частности из-за того, что предыдущий муж актрисы служит в ВСУ. Сам Савранский тоже пережил развод: в предыдущем браке он воспитывал двоих детей.

В интервью OBOZ.UA Юрий Савранский рассказал, как они с Наталкой выбирали провокационные черные образы для премьеры, поделился деталями совместного ювелирного бизнеса, объяснил, почему считает главным секретом отношений искренность и внимание к мелочам, а также ответил на вопрос, который сегодня волнует многих: планирует ли пара свадьбу.

Юрий Савранский прокомментировал выбор образа любимой: "Наталье очень идет черный цвет. Мы советовались вместе, когда выбирали наряд для красной дорожки. И пришли к выводу, что иногда нужно немного будоражить публику сменой стиля. Это определенная провокация, и, я считаю, она удалась. В этом был свой смысл".

– Надо сказать, что Наталка очень меняется рядом с вами. Раньше она казалась порой довольноупрямой и неуступчивой, а сейчас ее просто не узнать. Что вы для этого делаете?

– Мне кажется, ответ очень прост. Нужно искреннее чувство, настоящее восхищение, любовь. Нужно правильно заботиться о человеке, прислушиваться к нему. Как правильно? Мужчины должны знать секреты, понимать, что нравится любимой. Каждый человек имеет свои предпочтения – у Наталочки их не так много, и они очень простые. Например, очень любит цветы, и они должны постоянно быть дома. Наталочка любит внимание. Она очень тактильная, как собственно и я. Любит, когда ее носят на руках, комплименты с утра до ночи, обожает массажи. Поэтому важно знать эти маленькие секреты, замечать детали и поддерживать близость. Именно в этом, по моему мнению, и заключается искусство любви.

– А как давно вы ее любите?

– Всю жизнь. С самого рождения – как оказывается. Наталочка – чрезвычайно яркая, харизматичная личность – и это не секрет. Она нравится многим, но для меня она всегда была особенной, и я влюблен в нее был всегда.

– Ювелирный бренд, который она недавно презентовала, – кажется, вы участвуете в этом бизнесе вместе. Как сейчас дела обстоят? Запуск проекта был громким, а сейчас о нем не так много слышно.

– Да, на открытии и во время презентации любого бренда рекламная кампания всегда очень мощная, поэтому и внимания к проекту было больше на старте, чем сейчас. А в реальной жизни дела идут, как и в любом украинском бизнесе – приходится выживать и работать упорно. Создание бренда – это процесс, который не ограничивается одним годом. Важен последовательный труд: когда усилия направлены в одну точку, результат становится заметным и действительно плодотворным. Украшения, которые сегодня на мне – это именно наш бренд. У нас есть мужская коллекция: браслеты, кольца, кольца. И, конечно, не менее важна женская линия, которую мы тоже развиваем.

– Наталка рассказывала в интервью, что на старте проекта вложила более миллиона собственных средств. Бизнес постепенно окупается?

– Не всегда. В любом бизнесе нужны вложения, иногда мы работаем в ноль, и это абсолютно нормально. Есть определенная сезонность: порой продажи идут лучше, иногда хуже – так происходит везде. Насчет скидок – их нет, наоборот, скоро планируем небольшое повышение цен. Когда мы стартовали, стоимость серебра была в 3-4 раза ниже, чем сейчас. Это довольно дорогой металл, и его цена будет и дальше расти: если раньше он стоил около 1 доллара за грамм (43 грн. – Ред.), сейчас уже 3,5 доллара (150 грн. – Ред.). Это нужно учитывать при формировании стоимости украшений. Верим ли мы в свой бренд? Конечно, верим. Каждое украшение продумано до деталей, отражает стиль и концепцию бренда, и мы убеждены, что со временем наши ювелирные изделия найдут свою аудиторию и станут узнаваемыми.

– А чем вы зарабатываете, кроме этого? Большинство знает вас прежде всего как манекенщика.

– Скажем так: работа манекенщиком для меня скорее дело для души. Это что-то вроде хобби – приятное, творческое, позволяющее проявлять себя и одновременно приносящее определенный доход. Мне нравится возможность развивать свою творческую сторону. Но только этим не ограничиваюсь. В разное время у меня было несколько бизнес-проектов, есть накопления. Сейчас работаю над новой бизнес-идеей: готовим проект, который планируем реализовать в ближайшее время. Пока не хочу раскрывать всех деталей.

– Как вы нашли общий язык с детьми друг друга?

– Мне кажется, у нас все сложилось хорошо. Я вообще люблю детей, и, как показывает опыт, они это чувствуют. Наверное, поэтому и отвечают взаимностью. Если говорить о каких-то секретах, то, честно говоря, ничего сверхъестественного здесь нет. Самое главное – быть искренним.

– Когда свадьба?

– Пока что об этом говорить рано. Нет, мы не проверяем свои чувства – в этом смысле нам все понятно друг о друге. Мы просто живем жизнь, строим отношения, наслаждаемся этапом, на котором находимся сейчас. А когда появятся конкретные планы, когда начнем готовиться к такому шагу, тогда обязательно расскажем об этом публично.

