'Это очень маленькие деньги'. Лилия Ребрик рассказала о финансовых реалиях актеров и пропасти между зарплатами в кино и театре

Украинская телезвезда Лилия Ребрик откровенно рассказала, что актерская профессия далеко не всегда может приносить высокий доход. По ее словам, артисты, которые играют только на сцене театра, получают за свою работу очень маленькие гонорары, поэтому для того, чтобы чувствовать себя комфортно в финансовом плане, приходится участвовать в других проектах.

Знаменитость не стала скрывать, что учитывая такую тенденцию, ей очень близка фраза Майкла Хэмбона, который сыграл Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере: "Я театральный актер, но снимаюсь в кино потому, что это приносит мне деньги". Об этом она рассказала в проекте "Станция Театральная".

"Я не представляю, как прожить на театральную зарплату. Это очень маленькие деньги. Неоправданно маленькие. Надо развиваться и искать себя еще где-то. Поэтому я и говорю, что если есть возможность, надо совмещать, потому что нашей профессией все же можно зарабатывать деньги", – высказалась телеведущая.

В то же время, как отметила Лилия Ребрик, чтобы достичь успеха в актерстве, нужно пройти довольно нелегкий путь. Все идеализированные представления о том, что как только ты придешь в индустрию, будешь сразу выходить на красные дорожки и станешь звездой, не соответствуют действительности.

"До этих красных дорожек надо и "песиком" побегать, и синяки набить. Тебе расскажут, что ты неправильно ходишь, неправильно дышишь, неправильно разговариваешь – все делаешь не так. А это ломает", – поделилась знаменитость.

