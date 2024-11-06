О чем песня YMCA, под которую победно станцевал Трамп, и почему ему запрещали включать хит 80-х на митингах

После того, как Дональд Трамп во второй раз победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, государственный деятель решил отметить важное событие, станцевав под трек рок-группы Village People "YMCA". Диско-хит 80-х стал неотъемлемой частью политической кампании и митингов предпринимателя, однако в одно время солист коллектива запретил ее использовать.

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Аудитория смогла впервые услышать композицию, посвященную молодежной волонтерской организации Young Men's Christian Association (Христианская ассоциация молодых людей), в 1978 году. Однако песня также имеет некую связь с представителями ЛГБТК+. OBOZ.UA предлагает подробнее узнать, о чем песня "YMCA", так полюбившаяся политику.

Почему Трамп выбрал хит группы Village People

Впервые свой танец под зажигательный трек 80-х Дональд Трамп продемонстрировал после выздоровления от Covid-19. Доподлинно неизвестно, почему государственный деятель избрал именно эту композицию для своей кампании, однако антрополог из ирландского университета Мейнут Джейм Сарис предполагает, что причина в ностальгических настроений. По словам эксперта, "YMCA" может вернуть многих поклонников победителя выборов в США во времена их беззаботной молодости, что превращает ее в фаворита на митингах.

О чем песня "YMCA"

Бесспорно, трек связан с молодежной волонтерской организацией YMCA. Текст песни построен в формате обращения к юноше в полном отчаянии. Авторы используют фразы с ободрениями, чтобы показать, что в жизни все наладится. Отмечается, что необходимую поддержку опустошенные молодые люди могут получить в YMCA.

Однако композицию в течение длительного времени воспринимали как своеобразный символ ЛГБТК+. Сначала хит приобрел популярность именно среди представителей этого сообщества, поскольку в определенных местностях YMCA стала для людей местом встреч и социальной поддержки.

Почему Трампу запрещали включать хит 80-х на митингах

В 2020 году вокалист группы Village People Виктор Уиллис заявил в одном из интервью, что он против использование трека "YMCA" политиком. Артист отметил, что их команда обратилась к Трампу с просьбой прекратить включать хит на митингах, ведь они не поддерживают его кампанию.

Однако со временем Виктор Уиллис изменил свою категоричную позицию. Он разрешил политику использовать песню, поскольку это повышает узнаваемость группы и композиции.

Текст песни

Молодой человек, нет нужды скучать,

Слышишь, юноша, поднимись с земли.

Слышишь, юноша, потому что ты в новом городе,

Нет причин быть несчастным.

***

Молодой человек, есть место, куда ты можешь пойти.

Слышишь, молодой человек, когда у тебя мало денег.

Ты можешь остаться там, и я уверен, ты найдешь

Многие способы хорошо провести время.

***

Приятно быть в YMCA

Приятно быть в YMCA

Там есть все, чем ты можешь насладиться,

Присоединяйся к ним.

Приятно остаться в YMCA

Приятно остаться в YMCA

Ты можешь жить в чистоте, хорошо поесть,

Можешь делать все, что захочешь.

***

Молодой человек, ты слушаешь меня?

Слышишь, юноша, кем ты хочешь стать?

Слышишь, юноша, ты можешь осуществить свои мечты,

Но ты должен знать одну вещь.

Никто не может все сделать сам.

Слышишь, юноша, отбрось свою гордость,

И просто иди туда, в YMCA

Я уверен, что они помогут тебе сегодня.

***

Молодой человек, я когда-то был в твоей ситуации,

Слышишь, я был подавлен и грустный.

Мне казалось, что никому нет до меня дела,

Я устал от всего мира.

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