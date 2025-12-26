Финал 'Холостяка 14': как проходит последний выпуск шоу, где впервые в истории осталось три участницы

26 декабря в 19:00 на телеканале СТБ начался долгожданный финал самого романтичного шоу страны "Холостяк 14". В одиннадцатом выпуске актер Тарас Цимбалюк сделает самый важный выбор сезона и вручит кольцо участнице, которая стала самой близкой его сердцу.

В этом году в финале реалити впервые за историю его существования попали три девушки: менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина, фотомодель Надин Головчук и модель Ирина Пономаренко. Поэтому неделя начнется с нестандартных свиданий, по результатам которых знаменитость попрощается с одной из девушек перед решающей церемонией. OBOZ.UA следит за событиями прямого эфира и рассказывает самые интересные события.

Для девушек последняя неделя на проекте началась с неординарного и довольно сложного задания от ведущего Григория Решетника. Каждая из девушек получила шанс провести с Цимбалюком одну часть дня – завтрак, обед и ужин. Однако перед ними встал нелегкий выбор: самостоятельно организовать встречу, проводя с актером больше времени, а именно 3 часа, или же не тратить время на подготовку и пойти на свидание, которое точно понравится "холостяку", но они будут видеться не так много – 1,5 часа.

Надин Головчук и Ирина Пономаренко выбрали второй вариант, а вот Анастасия Половинкина решила немного больше заморочиться и организовать их вечер со знаменитостью самостоятельно.

Итак, свой день Тарас Цимбалюк начал с завтрака с Надин Головчук. Сначала их общение не складывалось, ведь актер предложил модели поиграть в PlayStation, что не очень понравилось девушке, и поесть пиццу, которая опять же оказалась ей не по вкусу. Но "холостяк" быстро нашел выход из ситуации и крепко обнял Головчук.

Далее между ними завязался откровенный разговор. Цимбалюк и Головчук затрагивали совершенно разные темы: от личных вещей до работы.

Следующую часть дня, а именно обед, Тарас Цимбалюк провел в компании Ирины Пономаренко. Актер предложил модели провести время по тому же сценарию, что и Головчук, и ей такая идея действительно понравилась. Пономаренко "загорелась" идеей поиграть в PlayStation, но до этого на свидании так и не дошло. Они лежали на диване в объятиях друг друга и много разговаривали.

Однако общение было не из лучших. Знаменитости и модели не удавалось найти темы для долгого разговора, поэтому в определенный момент они чуть не заснули.

А вот ужин Тарас Цимбалюк провел с Анастасией Половинкиной. Девушка подготовилась к встрече с актером, приготовила вкусные блюда, а также настроила проектор, который транслировал фильм. Вскоре в комнате воцарилась романтическая атмосфера. Звезда и менеджер много обнимались, целовались и наслаждались компанией друг друга.

А дальше началась самая интересная часть вечера. Они вышли на террасу, которую девушка заранее красиво украсила. Сначала Цимбалюк и Половинкіна наслаждались десертом, а затем играли в интересную настольную игру, в ходе которой отвечали на различные вопросы, которые лучше раскрыли их.

После насыщенного дня Тарас Цимбалюк должен был сделать сложный выбор – попрощаться с одной из участниц. Ею стала Ирина Пономаренко, а вот Надин Головчук и Анастасия Половинкина получили красные розы.

