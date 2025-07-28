'Это Киркоров №2?' Потап блеснул 'юмором' и чудаковатым стилем на фестивале Лаймы Вайкуле, но публика не оценила

Рэпер Потап появился на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия, в крайне эксцентричном образе, вызвавшем волну критики в соцсетях. Артиста начали обсуждать после появления в компании участников его проекта Слава Балаган – в шляпе, солнцезащитных очках, массивных кроссовках и просторном халате с рисунком травы и животных.

Видео дня

Его выход дополняли красные лепестки роз, которые сыпали на тротуар. Видео этого момента рэпер опубликовал в Instagram.

На другом ролике, снятом рижскими предпринимателями, видно, как Потап неторопливо прогуливается по Юрмале, приближается к зрителям и, подойдя максимально близко, шутит: "Я в клетке", после чего демонстративно вытягивает язык для фото с фанатами.

Еще один фрагмент вызвал недоумение среди присутствующих журналистов. Стоя на красной дорожке, артист заявил: "Перед тем, как разогреть зал в Юрмале, мы специально выступали в морге, и ты знаешь, несколько человек пошевелились. Они встали и пошли".

Однако публика не оценила ни стиль, ни юмор исполнителя. В комментариях под Instagram-видео пользователи выразили возмущение:

"Это Киркоров №2?"

"В Украине льется красная кровь, а на него сыплют красные цветочки. Ему не стыдно? Мне за него – так".

"Потап, вы мне Киркорова напоминаете".

"Не на тот путь сворачиваете".

"В Украину приехать – засцяв, а в Юрмалу – welcome".

"Я уже и отписалась от этого треша, а все равно как реклама появляется! Что я плохого сделала?"

"На Киркорова похож".

К слову, Потап недавно заговорил о возвращении в Украину. Во время этого же фестиваля у него спросили, когда он планирует приехать в Киев. Тогда рэпер публично анонсировал свой приезд: "На следующей неделе я буду. Встречаемся на Почтовой площади в 19:00 в воскресенье".

Ранее OBOZ.UA писал, что Настя Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом сделала заявление об их отношениях. Во время выступления на мероприятии артистка прямо со сцены отметила, что у них с рэпером все хорошо, как никогда. Более того, по словам исполнительницы, звездные супруги относились друг к другу значительно хуже в период, когда их женили, чем теперь.

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