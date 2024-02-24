В сети всплыло интервью с Андреем Данилко в 1996 году на УТ-1: в студии ажиотаж, все говорят по-украински

Украинские пользователи нашли архивную запись телеэфира с интервью Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в 1996 году. В те далекие дни артист шутил и отвечал на вопросы фанатов на канале УТ-1.

Что сразу бросилось в глаза зрителям, так это украинский язык из уст артистка, который уже привык говорить на русском. Ролик опубликовали в TikTok-аккаунте со старыми украинскими видео.

В 1996 году шоу еще было нецветным, но через экран можно почувствовать теплую атмосферу в студии.

Андрей Данилко много шутил, обращался к гостям на "ты", как и они к нему. В эфире все время раздавался смех и можно заметить ажиотаж вокруг разговора, потому что присутствующие смело задавали вопросы друг за другом.

Иногда артист в шутку говорил, что его "достали", но продолжал искренне отвечать. Почти 30 лет назад, когда Андрею Данилко было всего 23 года, его образ Сердючки уже полюбился зрителям.

Шутливые вопросы касались в большинстве своем его карьеры, обучения и отношения к образу певицы.

Примечательно, что певец говорил на украинском языке. Заметно, насколько легко звезде отвечать государственным, хотя с годами он начал общаться на русском языке.

"96-й год! Начало независимости Украины, все говорят на украинском языке! А что произошло дальше?" "Обратите внимание на то, как все грамотно общаются на украинском, в частности Данилко", "Как говорит. А потом два слова не мог на Х-факторе связать", "1996 год, все говорят на украинском! Я в шоке. Это фантастика", – написали в комментариях.

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