'Это большая беда'. Тимур Мирошниченко назвал главную проблему новых артистов и почему они проваливаются на большой сцене

Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что считает главной проблемой современных артистов как украинского, так и мирового шоубизнеса. По словам комментатора, из-за того, что многие новые исполнители продвигают свое творчество через социальные сети и именно там получают первую популярность, не научились передавать эмоции аудитории, более того, просто "теряются" на большой сцене.

Свое мнение Мирошниченко высказал в проекте "Критиканты". Во время разговора ведущий шоу Максим Нагорняк отметил: "Современные артисты потеряли эмоцию. Сквозь барьер экрана и диджитал-платформ они не научились продавливаться эмоцию", с чем полностью согласился знаменитость.

"Это правда. И, на самом деле, это большая беда не только украинской, но и мировой сцены. Новое поколение, выращенное на TikTok, на этом коротком кадре, часто теряется в открытом пространстве большой сцены. Если сравнивать с Евровидением, из ярких был Tommy Cash. Он вирусился, был в топе, под него дети поют и танцуют. Но, когда он выходит из этого 9х16 (формат экрана. – Ред.) на большую сцену, теряется и не может передать то, что закладывал. Это массовая проблема", – сказал комментатор.

Как подчеркнул Тимур Мирошниченко, многие новые исполнители очень хорошо звучат в записи, но когда предстают перед реальной аудиторией, мгновенно теряют всю мощь и харизму, ведь они "остались на экране". Ведущий считает, что современным артистам не мешало бы взять пример у более опытных коллег.

"Пока такие мастодонты как "Друга ріка", "Океан Ельзи" или Иво Бобул выходят на сцену, надо пойти и посмотреть. Вы можете по разному относиться к их творчеству, но как же они работают на сцене", – добавил ведущий.

