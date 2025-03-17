'Каждая поездка в Украину – это трэш': Каминская из 'НеАнгелов' ответила, почему не возвращается домой, и оправдалась за песни на русском

Украинская певица Слава Каминская, которая после начала полномасштабной войны уехала за границу, а сейчас проживает с детьми Лаурой и Леоном на испанском острове Тенерифе, объяснила, почему не возвращается на Родину. По словам бывшей солистки группы "НеАнгелы", в последний раз она была дома примерно полтора года назад, ведь сложно переносит длительные перелеты.

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Она отметила, что по этой причине пытается избегать затяжных путешествий. Об этом 40-летняя артистка рассказала в интервью для проекта "Кукуха Шоу".

"Я не была (в Украине. – Ред.) уже полтора года. Для меня каждая поездка в Украину – это треш через эти долговременные перелеты. Вот, например, в Барселону лететь нужно минимум 3,5 часа, и для меня это уже далеко. Помню, как в хорошие времена, когда в Египет надо было лететь 3 часа, мы выбирали Турцию, потому что меньше времени занимает перелет. А сейчас у тебя нет выбора. Поэтому я стараюсь этого избегать и никуда не летать. Не хочу. Долго", – высказалась исполнительница.

Как отметила Каминская, она скучает по Украине. Однако чем певица дольше находится за границей, тем слабее становятся эти эмоции, ведь постепенно привыкает к новой жизни. Артистка добавила, что чувствует себя абсолютно комфортно в Испании.

Оправдалась Слава Каминская и за свои песни, написанные на русском. По словам артистки, что бы она ни делала, и на каком бы языке ни писала треки, все ее действия якобы будут воспринимать негативно. Поэтому она решила наконец-то стать собой и не пытаться быть хорошей для других.

"Я писала и на украинском. Но чтобы я не делала, все плохо, типа "переобулась". Можно я буду просто собой. В какой-то момент ты понимаешь, что не будешь для всех хорошей. А я и не хочу. У меня есть семья, о которой я должна заботиться. И у меня есть я. Я всю свою сознательную жизнь жила для кого-то. Я пропускала все дни рождения, потому что постоянно имела корпоративы. Даже крестины Лауры едва не пропустила, потому что случайно поставили корпоратив в тот же день. Я так больше не хочу. Не хочу думать, что кто-то обо мне что-то говорит. Не хочу делать так, как хочет кто-то", – отметила певица.

Напомним, что после начала великой войны Слава Каминская вступилась за язык страны-агрессора. Она заявила: не планирует переходить на соловьиный в быту, ведь выросла в русскоязычной среде.

"Я очень хорошо говорю на украинском языке, и не отказываюсь, когда это нужно для моей работы. Я понимаю, что есть какие-то квоты. Но я – одесситка. И мой родной язык, на котором я говорю с детства, – русский. Это не мои проблемы, что какие-то п…сы разговаривают на том же языке, на котором разговаривала я и 75% украинского народа. Харьков, Донецк, Днепр… Можно говорить на любом языке. Главное – понимать друг друга", – сказала исполнительница.

А вот выезд за границу после 24 февраля 2022 Каминская объяснила тем, что хотела защитить от войны своих детей. По словам экс-солистки группы "НеАнгелы", у ее сына Леона возникали панические атаки из-за взрывов, поэтому она приняла решение не возвращаться в Украину до окончания полномасштабного вторжения. Более того, артистка призналась, что не смогла бы оставаться на Родине и помогать защитникам в тылу, как это сделали некоторые коллеги по сцене.

В 2024 году Каминская разозлила украинцев видео, на котором исполнила трек на языке страны агрессора. Более того, артистка решила спеть о "красивом русском муже". Фанаты певицы были в шоке от того, насколько сильно она оторвана от реалий жизни в Украине. В композиции прозвучали строчки: "У меня был муж красивый такой. Правда, русский немного, но мой. Я его доказала, но не так, как могла. Прости меня, родной. До тебя у меня было много мужчин. Богатых, но только с женой".

Однако в то время как граждане нашей страны были возмущены поступком Каминской, певец Андрей Кравченко решил вступиться за коллегу, с которой записал дуэтную песню "Зупини". По словам артиста, у бывшей солистки "НеАнгелов" стопроцентная проукраинская позиция, а ее нежелание общаться на родном языке якобы является признаком искренности.

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