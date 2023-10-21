Ест не дольше короля Чарльза ІІІ и не носит одежду с мехом: 7 вещей, которые запрещено делать Кейт Миддлтон

Когда Кэтрин, принцесса Уэльская, стала членом британской королевской семьи (далее – БКС), это дало немало привилегий. Однако параллельно с этим ей приходится соблюдать строгий протокол, где одни правила имеют логическое объяснение (герцогине запрещено оставлять поклонникам автографы, поскольку есть опасения, что кто-то может подделать документы от ее имени), а некоторые уже давно считаются пережитками времени (принцесса не может играть в настольные игры, например, в "Монополию").

Какие еще вещи не может делать Кейт Миддлтон? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Не может получать прибыль от своей работы

Принцесса Уэльская увлекается фотографией: делает семейные портреты и участвует в общественных проектах, посвященных разным социальным проблемам. Ее хобби стоит того, чтобы приносило заработок, однако Кейт не может продавать, потому что ей запрещено монетизировать любую свою деятельность. Максимум, который может себе позволить – ее фотографии королевская семья обнародует на разных выставках.

Видео дня

2. Принцессе нельзя выражать свои политические взгляды

Согласно королевскому протоколу, членам семьи монархов запрещено публично демонстрировать свои политические взгляды. Они должны сохранять нейтральность. Это правило, кажется, герцогине не по душе. Она показывает, что Великобритания и британский народ поддерживают Украину. К примеру, на Евровидении-2023 Кейт Миддлтон выполнила на рояле небольшой отрывок из Stefania украинской группы Kalush Orchestra. А 4 октября 2023 года принцесса посетила британский общественный центр "Всі разом", который помогает украинским беженцам. В тот день она собственноручно сделала сине-желтую "брошь", которую потом носила на груди.

Кроме того, супруга принца Уильяма не имеет права голосовать. Ей запрещено ходить на выборы и поддерживать какого-либо из кандидатов в президенты. Это правило она не нарушает.

3. Кейт запрещено вести страницы в соцсетях

В королевских правилах указано, что титулованные лица, а значит и Кейт Миддлтон, могут иметь собственные аккаунты в соцсетях. Однако им нельзя самостоятельно решать, что именно публиковать. Этим занимается PR-персонал Букингемского дворца.

4. Не все блюда можно есть

В меню принцессы есть почти все. Вот только ей и другим членам БКС не позволено лакомиться моллюсками: велик риск отравления такими продуктами, как устрицы и мидии. Также Миддлтон не ест фуа-гру, поскольку вся королевская семья считает, что это жестоко по отношению к животным. Это гусиная или утиная печень, которую искусственно увеличивают путем откорма: 2-3 раза в день в течение 2 недель (для уток) и 3 недель (для гусей) в горло птиц вставляют трубку, чтобы закачать в их тело большое количество пищи (это гораздо больше, чем они бы добровольно употребляли).

Также принцесса, согласно протоколу, во время государственного банкета или частного праздника должна перестать есть, как только свою трапезу завершает король Чарльз ІІІ.

5. Чужие люди не имеют права прикасаться к принцессе

Никому не дозволено касаться принцессы Уэльской или какого-либо другого члена БКС. Будущая королева, конечно, пытается придерживаться этого правила, но выходит не всегда. Например, Кэтрин часто пожимает руки незнакомым людям, а во время неожиданной встречи со своим бывшим учителем истории Джимом Эмбери в феврале 2023 она подошла и обняла его.

Мы не можем обойти и забавный случай. Не так давно в сети появилось видео инцидента, где к герцогине сзади подошел подросток, схватил за талию и пощекотал. Та на мгновение испугалась, однако быстро овладела эмоциями: весело рассмеялась и пожала подростку руку. Интересно, какой была бы реакция, будь она королевой-консортом, а не принцессой? Ведь по правилам Кейт должна была сделать замечание мальчику.

6. "Нет" насыщенному макияжу и темным ногтям

Макияж и цвет ногтей у членов королевской семьи должны быть нейтральными. В маникюре допускается нюдовый и светло-розовый оттенки. Это объясняет, почему Кейт Миддлтон никогда не появляется на публике с большим количеством косметики, а ногти красит двумя цветами (Soft Pink 28 Rose Lounge (Bourjois) и 423 Allure (Essie)).

7. Принцесса не может носить меховые вещи

Королевская семья категорически против жестокого обращения с животными. Так что им запрещено носить одежду с натуральным мехом. Кейт по этическим соображениям охотно соглашается с этим правилом. И даже если носит верхнюю одежду, декорированную мехом, то будьте уверены, что он искусственный.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 правилах протокола, которые нарушили королевские особы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!