Еще одна певица заявила, что примет участие в Нацотборе на Евровидение: ее голос нравится Саше Положинскому

Украинская исполнительница Полина Дашкова заявила, что планирует принять участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение 2025. 20-летняя артистка, которая в прошлом была участницей Детского Евровидения 2016, надеется представить Украину на музыкальной сцене в швейцарском Базеле уже в следующем году.

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"Мы готовимся, еще песню доделываем", – поделилась певица в студии Weekend Show на M1. Ее коллега, рэпер Burla, отметил, что для участия в таком масштабном шоу следует "поднакопить средства". Недавно молодых исполнителей свела совместная коллаборация – звезды представили новую версию культовой песни "Понад хмарами" авторства группы Тартак и Кати Chilly.

По словам Дашковой, лидер коллектива Саша Положинский далеко не всем желающим дает разрешение на кавер. Однако голос певицы и творчество рэпера пришлось по вкусу артисту. "Многие с кем из артистов общались по поводу фита, и Саша почти никого не согласовал, – вспоминает девушка. – Когда мы предложили Burla, Саша отреагировал классно, потому что сказал, что я рад, что это исполнят молодые исполнители".

Дашкова даже исполнила часть второго куплета, который в оригинале "читал" Положинский. Кретивный подход юных музыкантов понравился Тартаку. "Молодежь сделала свою версию. Я рад – чувствую себя метром", – написал он на своей Facebook-странице.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как самая колоритная финалистка Нацотбора на Евровидение 2023 Fiinka ответила, примет ли участие в конкурсе в этом году. Подробности – в нашем материале.

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