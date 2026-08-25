В октябре американский рэпер Канье Уэст должен был дать два концерта в России, вокруг которых граждане страны-агрессора уже подняли немало шума, однако, судя по всему, этого так и не произойдет. Сотрудники санкт-петербургского стадиона "Газпром-Арена", где должны были пройти музыкальные шоу, сообщили об отмене выступлений скандального артиста.

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Представители арены заявили в своих социальных сетях, что не подписывали никаких контрактов об аренде площадки с московским агентством, которое занималось организацией концертов. Соответственно, мероприятия не могут пройти на стадионе.

Однако такое неожиданное заявление сотрудников "Газпром-Арены" кажется странным на фоне того, что еще неделю назад они сами анонсировали концерты Канье Уэста. Более того, уже даже стартовала продажа билетов. По данным росмедиа, цены за места на шоу начинались от 9 000 рублей (примерно 4 761 грн), а самые дорогие варианты достигали 160 тысяч (около 84 657 грн). Самые дешевые билеты "разлетелись" за час.

Как выяснилось, "Газпром-Арена" отказалась проводить концерты Канье Уэста после "звонка сверху". Источник в органах власти сообщил одному из росмедиа, что другие организаторы хотели устроить шоу рэпера полгода назад, однако получили отказ. Агентство, которое взялось за концерты на этот раз, не соблюдало необходимые формальности и анонсировало мероприятия раньше запланированного срока. В итоге все закончилось звонком из Москвы, где представителям "Газпром-Арены" приказали отменить выступления Канье Уэста.

Эта ситуация крайне возмутила российскую телеведущую Ксению Собчак. В своих соцсетях она заявила, что концерты Канье Уэста могли бы отвлечь граждан РФ от "выборов и войны", однако из-за подстрекательства со стороны "доносчиков" все испортилось. Такое заявление Собчак стало камнем в огород "борца за безопасный интернет" Екатерины Мизулиной, прокремлевского активиста Виталия Бородина, пропагандиста Ильдара Резяпова и депутата Госдумы РФ Николая Новичкова.

Дело в том, что после появления информации о запланированных на 10 и 11 октября концертах Канье Уэста "Z-патриоты" тут же начали вспоминать скандальные высказывания рэпера. Больше всего они акцентировали внимание на том, что артист публично восхвалял диктатора-нациста Адольфа Гитлера. Виталий Бородин обращался к "компетентным органам" и Минкульту РФ с требованием отменить выступления Канье Уэста, тогда как Новичков выдвинул рэперу нелепое требование – выразить "моральную поддержку" России и так называемой "СВО", либо же выступить против проведения шоу.

Когда "Газпром-Арена" отказалась предоставить площадку для выступления артиста, пропагандисты не скрывали радости. Иронично, что им совершенно безразлично, что множество их сограждан потратили деньги на билеты и теперь неизвестно, получат ли они их обратно.

Однако такая неприязнь россиян к Канье Уэсту кажется странной, ведь он неоднократно проявлял симпатию к стране-агрессору. Рэпер восхвалял российского диктатора, публично называл себя "молодым Путиным" и еще в 2025 году пытался порадовать россиян выступлением в Москве. Правда, и тогда артист потерпел неудачу.

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