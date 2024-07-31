Ему 30, ей 48. Украинская певица Lama трогательно обратилась к любимому и показала их свежее фото

Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная под псевдонимом Lama, тронула сеть искренним обращением к любимому мужчине в честь восьмой годовщины отношений. 48-летняя исполнительница призналась, что вместе с избранником Романом, которому тридцать, они переживали как счастливые, так и грустные моменты.

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Совместным фото с милой подписью артистка поделилась в своем Instagram. Она отметила, что за время восьмилетних отношений пара научилась ценить каждую минуту, проведенную вместе.

"Наши 8 лет любви. Это настоящее совместное путешествие, которое началось с первого взгляда и длится через тысячи моментов, каждый из которых добавляет новый штрих к картине нашей общей истории. Это время, когда мы вместе переживали взлеты и падения, понимали друг друга без слов ", – написала Lama.

По словам украинки, за восемь лет романтических отношений влюбленные провели множество вечеров, когда чувствовали, что весь мир остановился, а они остались только вдвоем. Переживая большое количество положительных и негативных событий, пара стала поддержкой и вдохновением друг для друга.

Lama признается, что вместе с Романом они научились наслаждаться каждым мгновением жизни и открывать для себя новые горизонты: "Это моменты, когда мы строим планы, создаем традиции и творим собственную вселенную, где любовь и взаимопонимание между нами – это главные законы. Это время, когда мы учились ценить каждый день и каждую минуту вместе. Это восемь лет, которые показали, что настоящая любовь не боится трудностей и испытаний, а наоборот, становится крепче и сильнее!"

Ранее певица Lama в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказала о самых ярких и тяжелых моментах, которые ей пришлось пережить в течение 20 лет карьеры. Артистка объяснила, почему никогда не выступала в России, хотя это было модно среди ее коллег по шоу-бизнесу.

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