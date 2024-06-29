'Я свою корону оставила дома'. Певица Lama – о суде с россиянкой, встрече с Эми Уайнхаус и любимом, младше ее на 18 лет

Наталья Дзенькив – это настоящее имя певицы Lama – в следующем году отметит 20-летие своей карьеры. Почему артистка неожиданно исчезла со сцены и никогда не выступала в России, хотя это было модно среди ее коллег по шоу-бизнесу? Что тяжелее всего далось за этот период? Как Lama познакомилась со своим любимым, который младше ее на 18 лет, и как на это отреагировали его родители?

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Мы вместе с певицей вспомнили самые яркие моменты последних двух десятилетий. Подробно обо всем этом – в эксклюзивном интервью звезды для OBOZ.UA.

– Очень рад тебя видеть. Пожалуйста, расскажи, с чем ты пришла?

– Я пришла со своей статуэткой, которую получила на церемонии MTV Music Awards в 2007 году в Мюнхене. Кстати, тогда я ее уронила. Она тяжелая. Я читала свою речь на сцене, и она чуть не упала. Очень тяжелая.

– Ты ведь была первой артисткой, которая получила эту награду вообще.

– Да, я – первая украинская артистка, которая была от нашего MTV. Получила от Украины эту премию.

– В следующем году будет 20 лет твоей карьеры. Это огромная трансформация и кропотливый путь. Что, по твоему мнению, было ярче всего за этот период? И что далось тяжелее всего?

– Ну, во-первых, самые сложные моменты – это мое внутреннее состояние. К тому времени я не совсем была готова к шоу-бизнесу, воспринимать славу, очень активный режим. Трудно переносила этот период. Я не очень с этим сильно справлялась, но со временем, с годами, дошла до той правильной формы, которая действительно сделала меня счастливой.

Самый яркий момент – это действительно MTV Music Awards. Я поехала в Мюнхен в 2007 году и словно попала на другую планету. В то время очень все отличалось от нашего шоу-бизнеса, от артистов. Я увидела в одном месте и Depeche mode, и Muse, и Amy Winehouse, For Fighters, Snoop Dogg, Avril Lavigne... Это был культурный шок для меня.

И когда я иду на красной дорожке вместе с ними, моим директором, и все операторы, фотографы – все кричат: Lama! Lama! Lama! Они же не все меня знают, но видят в списке всех проходящих артистов... Возникает ажиотаж.

– Знаешь, у меня были знакомые из Москвы. 2008 год. И они говорили тогда: какая замечательная у вас певица Лама! В России действительно было очень много поклонников твоего творчества. Но, в отличие от большинства, ты туда фактически не ездила, концертов не давала.

– Да не фактически, а не ездила.

– Почему ты выбрала такой путь? Нам всем тогда навязывали мысль, что вот надо реализоваться там, а потом ты уже будешь везде. Но ты шла против системы. Не боялась?

– Я не думала о системе и не видела этих навязываний, потому что на тот момент, в принципе, и сейчас, и в будущем, важно то, что я чувствую. То, что мы делаем с моим продюсером Виталиком Телезиным. Мы тогда находились настолько в эйфории от своей музыки! Когда написали первую песню "Мені так треба", когда гуляли по Подолу, когда эта песня еще была не совсем готова, только был грув, барабаны, бас-гитара, этот мотивчик... И мы такие идем, просто кайфуем: "Боже, какая крутая песня!" Какая Россия могла быть вообще на уме?

Мы почему-то не думали принципами шоу-бизнеса, этими маркерами. Потому что я не знаю, как можно вообще создавать продукт, музыку, творить по канонам например, чтобы было больше шансов развиться. То есть это уже против меня, против моего внутреннего состояния, против моего ощущения. Я не то что выбрала... Я, как говорится, украинка до мозга костей. И я эту музыку всегда буду делать такой, как она есть, только совершенствовать.

– А были предложения? Не приглашали на корпоративы в Москву? Мол, готовы заплатить в два раза больше.

– Нет, было предложение изменить наше название, потому что там была российская певица Лама, которая не совсем певица. Это то же, что сейчас с войной, – насилие. То есть тебе звонят и говорят: мол, измени название, потому что мы здесь владеем всеми территориями. Мы собрали юристов, адвокатов, судились. Мы их просто так вот выдворили из той страны. Было несколько судов.

– И теперь бренд Lama исключительно на тебе?

– Да. Потому что здесь были доказательства. Я действительно первая появилась в Украине, и к тому времени уже на радио крутили. Куча доказательств, разные материалы, телевидение, много клипов. Словом, они и странные, и безосновательные. И юристы, которые приезжали сюда, "интересные". Они не понимали, зачем приехали, что они отстаивают. Точно все как в войне.

– У каждого артиста так или иначе происходит момент подъема. Сначала трудный путь становления, потом этот отрыв, когда ты не понимаешь: ого, как это произошло? А потом все же наступает так называемый кризис, немного угасающий запрос у аудитории. В какой момент ты почувствовала, что что-то не так? Потому что был период, когда ты вообще исчезла и потом вернулась.

– Я начала исчезать прежде всего из-за разочарования в шоу-бизнесе. Потому что когда мы написали песни "Мені так треба", "Моє серце" и т. д., со временем, начали сталкиваться с разными проблемами. Где нужно было песни перерабатывать специально под формат радио. Например, мы сделали "Мені так треба" и считали, что это европейский продукт, не требующий изменений. Но на одном радио сказали сделать грув так, чтобы соответствовал радиоформату. Потому существует еще одна версия. И много приходилось шлифовать...

Но проблема не только в этом. Я тяжело переносила туры, концерты. Не совсем была готова выступать, очень часто не спала. Это меня сильно пугало. И было много таких факторов. Все, что происходило, не совсем отвечало моим внутренним принципам и убеждениям. Я себе представляла эту картинку по-другому, понимала, что что-то одно хочу делать, а другое не хочу. К примеру, нужно постоянно присутствовать в соцсетях, снимать рилзы. А я же пишу песни, мы с Виталиком сами производим продукт. Я ведь не могу раздвоиться. Я такой человек, что для меня сейчас главное – жизнь как она есть.

Наша музыка не массовая, она нишевая. Я даже как-то читала комментарий одного парня, мол, знаете, народ, а мы Ламу "проср*ли". Правда, я даже прослезилась. Если бы вы тогда ходили на наши концерты, когда было вдохновение, то, может быть, я бы и не исчезала.

– Хочу спросить о 20-летии карьеры. Планируешь ли ты большой концерт, тур по городам?

– У нас появилось новое дыхание с Виталием Телезиным. И сейчас, к 20-летию, мы выпускаем три наших альбома на винилах. Это такой основополагающий момент. Он уже закончил полностью мастеринг, где-то поднял, доделал больше, усовершенствовал.

Я всегда уделяю много времени музыке. И когда появляются какие-то неприятности, они разочаровывают, руки опускаются. Мы переживали такое очень много раз...

– В тот период вообще можно по пальцам пересчитать, кто пошел по пути украиноязычного продукта. Сегодня мы живем в период тотальной украинизации. Я очень радуюсь, но, знаешь, появляется ощущение, что, когда закончится война, начнется снова история с заигрыванием с русской музыкой. Меня, честно говоря, это пугает. Как нам выстоять?

– На это нужно время и усилия, понимаешь? Даже сейчас, во время войны, многие до сих пор слушают русскую музыку. Есть и действительно мотивированные с такой национальной основой. Думаю, с течением времени мы все равно будем развиваться. Нам нужно окно возможностей. Я вижу, например, как мамы со своими детьми разговаривают. Они все говорят если не на русском, так на суржике. Этот ребенок еще маленький. Он потом вырастает и аналогично обращается со своими детьми.

– Не могу не спросить о твоем парне. Потому что это тема, которая всех интересует. Меня до сих пор удивляет, что есть эйджизм. С одной стороны, что женщина 40+ ничего себе не может позволить. Второй момент – это разница в возрасте. С твоим парнем у вас есть разница – 18 лет. Для тебя и для него это не проблема, но это стало проблемой для общества. Почему? Что ты вообще можешь порекомендовать женщинам, имеющим отношения с мужчинами, которые моложе?

– Ну смотри, люди в основном живут какими-нибудь стереотипами. Страхами, детскими травмами, заложенными установками, что хорошо, что плохо. И действительно эти нюансы влияют на нашу жизнь. Чем больше мы понимаем, как работает жизнь, как работает Вселенная, законы энергии, это нам помогает шире и глубже смотреть на ситуацию.

Я считаю, что возраст физический вообще не проблема. То есть может быть такое, что женщине 45 лет, но внутренне она соответствует 25. Это то, что происходит со мной. Мне кажется, что те, кому 45-50, я их воспринимаю больше как старших братьев, как отцов, как наставников. У меня диссонанс с людьми старше. Я могу с ними общаться, но они не ассоциируются у меня с партнерами.

И так же 25-летний мужчина. Он может быть ментально, физиологически, внутренне старше. И когда женщина старше, у нее большой опыт в жизни, когда это все объединяется, получаются очень классные семьи. Многие женщины имеют эту проблему неуверенности в себе.

Конечно, нужно всегда за собой ухаживать, быть в форме, понимать, что в любой момент может появиться младший парень. Ты будешь просто психологически не готова. И женщины вечно ищут какие-то оправдания. Надо отдаться этим отношениям. Пусть они будут пять лет, но они будут классные. Разойдетесь, ты найдешь себе другого, на 10 лет младше или старше.

– Тебя это не останавливало, когда ты познакомилась со своим бойфрендом?

– Я вообще тогда не думала, честно говоря. Я всегда прислушивалась к своим эмоциям, потому что это меня вдохновляло. От этого я писала песни. Моему предыдущему парню тоже было 24. Но там отношения не сложились. Но не потому, что он моложе, а я старше.

Когда мы разошлись, через три месяца в мою жизнь приходит нынешний мужчина. Ему тоже 24. Задумалась над тем, что то, чего ты боишься, тебе жизнь дает снова как опыт. Ты должен его еще раз пройти и по-другому на это посмотреть. Когда я начала с ним общаться, в принципе, мне нечего было терять. Нет причин, почему я могла бы не пойти на эти отношения. Мы настолько своими внутренними состояниями подходили друг другу... Я увидела его духовную продвинутость, хотя ему 24. И постепенно успокоилась. Я поняла, что нужно просто отдаться жизни.

– Знакома ли ты с его родителями?

– Конечно, знакома.

– Как этот момент произошел? Они тебя узнали?

– Когда мы познакомились, он меня не знал. Это было в Херсоне на пляже. Я была совсем не накрашена. Без того образа, в котором меня можно узнать. Мы стали общаться. Он спрашивает: "А чем ты занимаешься?" Говорю, что творческий человек. И не больше. Понимаешь? Так мы говорили и поняли, что друг без друга не можем. Потом ему сказали, что я – Lama.

А еще он мне рассказывал, что когда-то в детстве смотрел телевизор, слышал мои песни и мечтал, чтоб... Я была его! Его мама также моя поклонница, она слушала мою музыку. То есть видишь, как получилось? Я свою корону дома оставила, пришла как нормальный простой человек. И это супер.

– Были ли за период твоего творческого пути какие-то безумные поступки поклонников или неожиданные подарки?

– Мне звезду с неба подарили. Назвали созвездие моим именем – Лама. У меня до сих пор она есть. И сертификат.

– Не могу не спросить. 20 лет – это огромный путь. Но ты не изменилась. В чем секрет? Как тебе это удается? Что ты делаешь для того, чтобы сохранить свой ресурс?

– Это опять же духовный рост. К нему нужно прийти, это нужно хотеть. Я раньше, где-то в 2006-2007 годах, начинала читать Далай-ламу, "Искусство быть счастливым". Оно все равно как-то осознавалось. Я не могла это воспринимать, интересовалась, читала, но мне не получалось понять прочитанное. Почему я об этом говорю? Потому что это первый аспект – твое духовное состояние, твой внутренний баланс. Потому что, когда ты в гармонии, во внутреннем ресурсе, когда ты спокойна, спокойна твоя нервная система, ты тогда правильно умеешь организовывать свою жизнь, правильно относиться к ситуациям.

Вот сейчас у меня самый лучший период в жизни, потому что я очень спокойна. Мне нравится давать концерты, интервью. Я как-то это сейчас принимаю очень классно, и это оказывает большое влияние на внешний вид. Ведь то, что у тебя в душе, видно снаружи. И душа – как храм, за ней, как за телом, тоже нужно ухаживать. Я минимально ухаживаю за собой. Правильное питание – это тоже должно быть. Я пью много разных витаминов, микроэлементов, макроэлементов, минералов.

– Класс. Желаю тебе вдохновения и новых хитов. Слава Украине!

– Героям Слава!

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