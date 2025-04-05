Эминем впервые стал дедушкой: дочь рэпера показала лицо сына. Фото

Американский рэпер Маршалл Брюс Метерз III, более известный под псевдонимом Эминем, впервые стал дедушкой. 14 марта дочь артиста Хейли Джейд Скотт родила сына, однако сообщить радостную новость решила только сейчас.

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На своей странице в Instagram новоиспеченная мама поделилась первыми фотографиями малыша. Родители решили назвать мальчика в честь звездного дедушки – Эллиот Маршалл МакКлинток.

"Счастливая дата. 3 недели малыш с нами на Земле", – коротко подписала публикацию Хэйли Джейд Скотт.

Дочь Эминема решила не скрывать сына от общественности, и сразу показала его лицо. На обнародованных фотографиях малыш одет в вязаный свитер с капюшоном.

Стоит отметить, что Хейли Джейд Скотт родила первенца от мужа Эвана МакКлинтока. Пара связала себя узами брака в мае 2024 года. Они организовали красивую свадебную церемонию в городе Баттл-Крик, США.

Напомним: о своей беременности Хейли Джейд Скотт сообщила звездному отцу очень трогательным способом. Она подарила Эминему футболку с надписью "дедушка", в которую замотала снимок УЗИ малыша. Рэпер был немного шокирован, когда узнал новость, однако обрадовался предстоящему пополнению в семье.

Милый момент артист показал в клипе на песню "Temporary", что посвятил дочери. В видеоработе он изобразил короткую историю роста Хейли Джейд Скотт, которая родилась в браке исполнителя с Кимберли Энн Скотт.

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