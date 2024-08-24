'Эллен и друзья': как изменилась героиня культового сериала 90-х Элен Ролле. Фото

Фанаты культового французского сериала "Элен и друзья" показали, как менялась главная героиня Элен Жирар на протяжении многих лет. Шоу, которое на самом деле является спин-оффом "Первых поцелуев", вышло на экраны телевизоров в 1992 году.

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Тогда актрисе Элен Ролле, сыгравшей главную роль, было 26 лет. В настоящее время 57-летняя звезда активно занимается своей музыкальной карьерой. Однако француженка не забыла и об актерстве: продолжение оригинальной истории под названием "Тайны любви" до сих пор выходит в эфир.

Молодежная комедия "Элен и друзья" рассказывает о жизни студентов-социологов, в частности о красавице Элен и ее друзьях. В сериале представлено немало жизненных ситуаций и приключений, через которые проходит веселая компания. Несмотря на обучение на социологии, персонажи имеют кардинально другое хобби – они обожают музыку, что вдохновило их создать импровизированную группу в собственном гараже.

В 90-х "Элен и друзья" имел огромный успех не только среди французской аудитории. Телесериал был едва ли не одним из первых зарубежных шоу, появившихся в Украине. Впрочем, произошло это только в 1994 году – на 2 года позже, чем во Франции. Интересно, что за два года съемок было снято 280 серий, а каждому эпизоду создатели уделяли всего один день.

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