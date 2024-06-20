Елена Зеленская показала идеальный маникюр на лето. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская хоть иногда экспериментирует со своими классическими образами, но маникюру не изменяет никогда. На ней всегда красуются "голые" ногти, которые хоть и нуждаются в регулярном уходе, но выглядят эффектно. Тем более, летом они придают образу свежести.

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Тренд на натуральность все еще на пике своей популярности и Елена Зеленская его усердно придерживается. На пресс-конференцию по поводу четвертого Саммита первых леди и джентльменов она пришла в ярком терракотовом образе, но с любимым видом маникюра. Фото ноготков первой леди в Instagram опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Именно "голые" ногти позволили ей балансировать между ярким самовыражением и тихой роскошью. Если бы у нее был цветной маникюр, то весь образ не был бы таким гармоничным.

Елена Зеленская почти всегда предпочитала спокойные тона лака на ногтях, чтобы не сильно привлекать внимание к рукам.

"Голие" ногти идеально вписываются в эстетику "тихой роскоши", к которой последние несколько лет многие стремятся. Поэтому этим летом точно не помешает добавить в свои образы немного классики и нежности с помощью нюдового покрытия, максимально совпадающего с цветом кожи, или попытаться сделать классический или японский маникюр, которые считают отличным вариантом, когда нет желания наносить гелевую базу.

Важно, что для такого лаконичного "дизайна" должны быть ухоженные руки, ведь это то, на что в первую очередь обращают внимание, когда речь идет об эстетике нежности.

Ранее OBOZ.UA разбирал образ Елены Зеленской на пресс-конференции по поводу четвертого Саммита первых леди и джентльменов. На встрече речь шла о защите детей, а для таких событий первая леди всегда выбирает теплые оттенки, яркую и светлую одежду.

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