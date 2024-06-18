Елена Зеленская выбрала неожиданный цвет для официальной встречи и полностью отказалась от украшений

Первая леди Украины Елена Зеленская провела пресс-конференцию по поводу четвертого Саммита первых леди и джентльменов в ярком образе, которых в последнее время избегает. На замену черному, бежевому и белому неожиданно пришел терракотовый костюм.

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Общественная деятельница выбрала однотонный лук, который разбавила только темной обувью. Фото появились в ее соцсетях.

Встреча была посвящена теме предстоящего саммита, который затронет важность защиты детей. Речь идет не только о безопасности в условиях войны, но и о защите самых маленьких дома, праве на образование, виртуальной опасности и т.д.

Как повелось, когда речь идет о детях, Елена Зеленская одевается в теплые оттенки, яркую и светлую одежду. Вот и в этот раз она не изменила традициям и подобрала терракотовый костюм, состоявший из жакета и длинной юбки.

На ногах первой леди были темные туфли-лодочки, а волосы Елены Зеленской уложили в легкие и изысканные локоны, которые заправили за одно ухо.

Макияж губ украинки красиво сочетался с ее теплым цветом образа, а также интересно, что первая леди совсем отказалась от украшений. Только на ее безымянном пальце можно заметить обручальное кольцо.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленьская выбрала красноречивую брошь на встречи в Берлине. Она еще раз напомнила о войне и встретилась с героями, получившими ранения на войне с РФ.

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