Их не узнать: как изменились победители Евровидения последних 10 лет. Фото
Песенный конкурс Евровидение – не просто музыкальное событие, а настоящий культурный феномен, который каждый год меняет судьбы артистов и дарит миру новых звезд. Каждый победитель попадает в центр внимания миллионов зрителей, а его творчество и личную жизнь начинают обсуждать в самых известных медиа. Но, как и все в шоу-бизнесе, время не стоит на месте: образы меняются, музыкальные стили эволюционируют, а сами артисты порой становятся не похожими на себя со времен триумфа на большой сцене.
Прошло уже десять лет с момента, когда Кончита Вурст из Австрии шокировала и покорила публику своим необычным образом, а Джамала – заставила Европу заплакать под песню 1944. С тех пор Евровидение дарило победу самым разным исполнителям – от изящных балладистов до безумно эксцентричных рокеров. OBOZ.UA решил показать, как они выглядят сейчас.
2014 – Кончита Вурст (Австрия)
Бородата дева Евровидение – Томас Нойвирт – уже 10 лет не меняет ключевую деталь своего образа – темную густую бороду. Впрочем, парики и вечерние платья артист заменяет кепками, футболками, шляпами и рубашками, демонстрируя новое видение себя. Он не покидает сцену, хотя и реже появляется в классическом амплуа женщины с бородой.
2015 – Монс Сельмерлев (Швеция)
С момента победы Монса журналисты и фанаты не устают обсуждать его привлекательность. Певец активно поддерживает ЛГБТ-сообщество, участвует в благотворительных концертах, а его откровенные выступления только подогревают интерес публики.
2016 – Джамала (Украина)
После победы с песней 1944 года Джамала стала еще более влиятельной в культурном и общественном пространстве. Во время полномасштабной войны она активно представляет Украину на международной арене, принимает участие в благотворительных концертах и снимается в документальных фильмах. Ее стиль эволюционирует, а творчество все больше объединяет национальные мотивы и личные переживания.
2017 – Сальвадор Собрал (Португалия)
Победитель с проникновенным исполнением Amar Pelos Dois пережил не только признание, но и тяжелую операцию по пересадке сердца. Теперь он – уверенный, бородатый, мужественный, хоть и снова вернулся к длинным волосам.
2018 – Нетта Барзилай (Израиль)
Яркая, эксцентричная, эпатажная – Нетта сменила музыкальное направление, перешла на иврит и сосредоточилась на локальной сцене. Ее клипы снимали в Киеве, но после полномасштабного вторжения певица долгое время хранила молчание по поводу событий в Украине. Только недавно она вернулась с дуэтом с украинкой alyona alyona.
2019 – Дункан Лоуренс (Нидерланды)
Спокойный и лирический Дункан стал звездой в Европе, а затем перебрался в США, где не только строил карьеру, но и личное счастье. В 2023 году певец женился на своем партнере Джордане Гарфилде. Вместе они создают музыку, которую называют "очень личной".
2021 – Måneskin (Италия)
Дамиано Давид и его группа не исчезают с радаров печати. От гранжа до глянца – солист коллектива постоянно меняет имидж, то становится блондином, то возвращается к темным волосам с усами. В 2024 году он анонсировал сольный проект, но успокоил фанатов: с группой не прощается.
2022 – Kalush Orchestra (Украина)
Выступление Kalush Orchestra стало символом украинского сопротивления. После победы с песней Stefania, группа активно гастролировала, собирала средства для ВСУ, представляла Украину на разных сценах мира.
2023 – Loreen (Швеция)
Легендарная Loreen стала первой женщиной, дважды победившей на Евровидении. Ее возвращение стало настоящим триумфом, а сценическое шоу снова задало высокую планку. После победы Loreen продолжила выступать на величайших европейских фестивалях и активно развивает карьеру в сфере электронной музыки.
2024 – Nemo (Швейцария)
В 2024 году победу в конкурсе одержал небинарный артист Nemo с песней The Code, поразившая как вокалом, так и смелым концептом. Nemo стал первым представителем Швейцарии, победившим за последние 35 лет. Его образ – сочетание глитча, авангардной моды и эмоциональной искренности – стал символом нового поколения Евровидения.
Ранее OBOZ.UA писал о топ-5 достижениях, заставивших Европу уважать талант украинцев на Евровидении. За два десятилетия наши представители не только демонстрировали вокальное мастерство, но и каждый раз утверждали в сознании зрителей: украинская культура – это глубоко, мощно и современно.
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