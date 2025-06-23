Михаил Лебига во время стрима случайно записал мощный взрыв под Киевом: в доме посыпалась штукатурка. Фото и видео

Ночью 23 июня известный блогер-стример Михаил Лебига стал невольным свидетелем взрыва, прогремевшего под Киевом во время очередной атаки дронов-камикадзе. Звук момент попадания БПЛА "Шахед" в дорогу вблизи его дома попал на видео во время прямого стрима.

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Взрывная волна дошла до помещения, в котором находился блогер, из-за чего сошла штукатурка с потолка или стен. Сам Лебига, услышав характерный звук "Шахеда", успел упасть на землю и свернуться в клубок. Запись этого момента он опубликовал в InstaStories.

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Он также опубликовал фото последствий – куски белой штукатурки, которые осыпались с потолка или стен в одной из комнат.

"Будут должны мне новую штукатурку", – написал он в шутку, хотя момент был довольно эмоционально напряженным.

Известно, что Михаил Лебига переехал в Киев в 2023 году. До этого он жил в Каменце-Подольском, где, как отмечает медиа "Межа", в конце января того же года приобрел свою первую квартиру. Уже через несколько дней – 1 февраля – блогер оформил покупку еще одной квартиры по соседству. Вероятно, эти два объекта он приобрел для своей матери Натальи, которая продолжает жить в родном городе.

Сейчас сам Лебига проживает в элитном доме под Киевом. Правда, он неоднократно подчеркивал, что имение не является его собственностью, а только арендуется. В интервью и стримах он отмечал, что не может называть сумму аренды из-за договоренности с владельцем. По его словам, он вынужден был переехать в дом, потому что предыдущее помещение – квартира – не подходила для работы: не было должного пространства для стримов, а также не хватало места для его собаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также баллистикой. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли шесть жителей столицы и еще 16 человек пострадали, в области – один погибший и семь травмированных. По состоянию на утро понедельника спасатели ликвидировали последствия сразу на нескольких локациях столицы.

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