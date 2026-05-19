Эксперт по языку тела указал на тревожные знаки в поведении Деми Мур на красной дорожке в Каннах: у нее есть тайна

Эксперт по языку тела Инбал Хонигман заявила, что культовая актриса Деми Мур во время появления на Каннском кинофестивале выглядела напряженной, хотя пыталась демонстрировать уверенность перед камерами. По словам специалистки, в поведении звезды были заметны признаки сильного волнения.

Об этом пишет The Mirror. 63-летняя Деми Мур вышла на фотозону в качестве жюри Каннского кинофестиваля в кремовом платье без бретелек в цветной горошек, а также дополнила образ солнцезащитными очками и туфлями на шпильках.

Инбал Хонигман объяснила, что Деми Мур вела себя уверенно, однако некоторые детали выдавали ее истинное эмоциональное состояние.

"Деми делает широкие движения, свидетельствующие об уверенности в себе, и поднимает руку, не боясь занимать пространство. Ее бесстрашная, радостная поза идеально сочетается с широкой улыбкой, обнажающей зубы, но, несмотря на ее попытки казаться абсолютно расслабленной, есть одна тайна", – сказала эксперт.

По словам Хонигман, наибольшее волнение актрисы выдавало ее дыхание.

"Есть одна вещь, которая без тени сомнения свидетельствует о том, что Деми нервничает, – это ее дыхание. Она дышит глубоко, ее грудь поднимается и опускается, и эти глубокие вдохи являются несомненным признаком сильного эмоционального напряжения", – объяснила специалистка.

Эксперт также предположила, что Деми Мур могла чувствовать себя неуверенно из-за ответственности и внимания к членам жюри Каннского кинофестиваля.

