Пока Украина продолжает страдать от террористической деятельности России, американский певец и бывший участник рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер рассыпался в комплиментах стране-агрессору. Артист дал сольный концерт в Москве во время которого выдал: считает российскую культуру "богатой, глубокой и особенной".

Более того, исполнитель, который имеет итальянские корни, убежден, что творчество художников из России и Италии якобы имеет много общих черт. Позорные заявления он сделал в комментарии одному из пропагандистских медиа.

"У нас очень похожий тип культуры: семья, еда, религия и так далее. Поэтому я считаю русскую культуру очень глубокой, очень богатой, очень особенной", – сказал экс-участник Deep Purple, который "продался" Кремлю.

На этом восхваления граждан РФ со стороны Джо Линна Тернера не закончились. Как заверил музыкант, когда он встречает россиян, чувствует к себе такое же отношение, как и от итальянцев.

"Все такие замечательные. Это точно, как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это чем-то очень особенным в России", – цинично выдал артист.

Что известно о певце

Джо Линн Тернер родился 2 августа 1951 года в городе Хакенсак, штат Нью-Джерси, в семье выходцев из Италии. Еще во времена учебы в школе он создал свою первую группу Ezra, что специализировалась на исполнении кавер-версий известных композиций, а в 1977-м присоединился к коллективу Fandango, с которым начал активно гастролировать.

Позже Джо Линна Тернера пригласили как ведущего вокалиста в хардрок группу Rainbow. Сначала артисты получили широкую известность в Европе и Японии, а со временем смогли покорить и американский музыкальный рынок. Треки коллектива с участием Тернера попадали в самые престижные чарты, поэтому он сохранял популярность вплоть до момента распада в 1984-м.

Артист выпустил свой сольный альбом и сотрудничал с другими звездами, однако новая волна популярности к нему пришла после присоединения к коллективу Deep Purple. Вместе с коллегами Джо Линн Тернер выпустил альбом Slaves and Masters, который попал в чарт Billboard 200, однако в 1992-м был вынужден покинуть коллектив, ведь его участники хотели освободить место для вокалиста Иена Гиллана.

После этого певец начал снова развивать сольную карьеру, в частности, нацелился на покорение российской аудитории. Он стал членом международного жюри "Интервидения", что является аналогом всем известного Евровидения.

