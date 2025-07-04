Ефросинина в метро, Мозговая и Дорофеева в подвале. Украинские звезды показали, как провели адскую ночь в Киеве 4 июля

Страна-агрессор Россия в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо, нанеся массированную атаку на столицу Украины, которая продолжалась с вечера 3-го и до утра 4 июля. Эта ночь стала по-настоящему адской для жителей Киева, которые были вынуждены прятаться в укрытиях. Не смогли спокойно выспаться в своих домах и звезды украинского шоу-бизнеса.

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Они вышли на связь в своих соцсетях и показали, где прятались во время российского обстрела. Некоторые из знаменитостей не смогли сдержать эмоций, и откровенно отметили, что всем сердцем ненавидят РФ.

Певица Надя Дорофеева показала фото из подвала, которое коротко подписала: "Уже привычный ночной пейзаж". Похоже, артистка заблаговременно обустроила укрытие на случай обстрела, ведь на фотографии видно, что там стоит диван и есть одеяла.

Ведущая Маша Ефросинина, которая только что вернулась с отдыха, провела адскую ночь в метро. Знаменитость показала кадр, на котором видно, как ее сын заснул у нее на коленях, сидя на раскладном стуле.

Спустилась в подвал дома и Елена Мозговая вместе со своей дочерью. Продюсер была невероятно разъярена из-за террористической деятельности Кремля, поэтому написала: "Просто нет слов. Гремит со всех сторон. Армагеддон какой-то. Ненавижу вас кацапы".

Не смогла провести ночь в своем жилье и певица KOLA. Исполнительница спустилась в укрытие, где установили специальные кровати, чтобы людям было хотя бы немного комфортнее. В частности, она призналась: была рада видеть, что украинцы берут с собой в убежища домашних животных.

Другие звезды поделились своими эмоциями после сложной ночи. Некоторые публиковали кадры из метро, куда пришло много киевлян, а кто-то делился фотографиями, на которых видно, что в результате атаки в столице сильно загрязнен воздух.

Ведущая Леся Никитюк, которая недавно стала мамой, призвала жителей Киева пока не открывать окна и включить дома очистители воздуха.

Кадры темного дыма, развеивающегося по столице, показал и шоумен Анатолий Анатолич. Он также обратился к согражданам: "Надеюсь вы в безопасности. Быть вместе, быть со своими близкими и держаться своих людей".

Сильное загрязнение воздуха в Киеве беспокоит и блогера Алину Шаманскую. Поделившись видео города после ужасной ночи, она отметила: "Что будет с нашей экологией, с животными, птицами и здоровьем наших детей. В такие минуты теряешь оптимизм..."

Поделился эмоциями после обстрела и ведущий Григорий Решетник. Знаменитость вышел на связь в stories, где написал: "Деменция – серьезная болезнь, а когда она развивается у двоих одновременно – это просто беда. Держимся, родные". Вероятно, этим сообщением он намекнул на часовой телефонный разговор президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, который они провели накануне атаки.

В свою очередь Арам Арзуманян отметил: надеется, что зрители не увидят в кино, что актеры не имели возможности поспать перед съемками из-за РФ. Он также с бранью высказался о россиянах, отметив, что они "конченые".

Ольга Сумская показала в своем Instagram ряд жутких кадров из метро, которые собрала из медиа. На фотографиях видно, что многие киевляне были вынуждены спуститься в укрытие и спать на полу.

Не была слишком многословной после российской атаки Тина Кароль. Артистка просто обнародовала пост, где на черном фоне написала "Киев" и добавила смайлик с разбитым сердцем.

А вот исполнительница alyona alyona alyona обратилась к миру с очень важными словами. Звезда, среди аудитории которой есть немало иностранцев, написала: "Очередная ночь тревог. Вместо тишины –звуки взрывов, вместо звездного неба – огонь и дым. Украинцы снова проснулись от взрывов, сегодня была одна из самых массированных атак за все время, враг запустил 550 средств воздушного нападения! Это не должно продолжаться, люди не должны просыпаться ночью от страха за свою жизнь. Каждый день – это борьба, и мир должен это видеть!".

Певица Анжелика Рудницкая после адской ночи подняла довольно важный языковой вопрос. Знаменитость откровенно отметила, что не понимает своих сограждан, которые после всей террористической деятельности РФ, продолжают потреблять контент страны-агрессора, более того, общаться на русском.

"Киев. Июль 2025 года. 11-й год войны. В небе происходит ужас. Дымят эти отвратительные шахеды, постоянно гудит, автоматные или пулеметные очереди. И вдруг под окном кто-то врубает российскую попсу. Уже хотела выходить из дома разбираться. Но музыка замолчала так же неожиданно, как началась. У меня вопрос: до каких пор будут существа слушать музыку врага? Говорить на языке врага? Ходить в церковь врага? Лелеять его культуру и скрепы в себе. Кто станет тем Моисеем, который выведет этих убогих людей из ментальной пустыни? Какие еще пытки должна пройти вся страна, чтобы эти двуногие начали понимать, что не бывает последствий без причин? Ночью лучше спать. Но это не я вас разбудила", – отметила исполнительница.

Напомним, что в ночь на 4 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив ракеты, ударные и имитационные беспилотники. В ряде районов столицы зафиксировано падение обломков, а также вспыхнули пожары. Из-за террористических действий врага пострадали 23 мирных жителя. Также в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Сумская попала под российский обстрел и показала, как это было.

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