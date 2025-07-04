В Киеве из-за российского обстрела ухудшилось качество воздуха: где худшая ситуация. Карта

В Киеве, по состоянию на утро пятницы, 4 июля, зафиксировали высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это вызвано пожарами, которые возникли в результате террористической атаки РФ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Жителям города посоветовали ограничить пребывание на улице.

"Состояние качества воздуха после массированной атаки рф: ситуация в Киеве по состоянию на утро 4 июля. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве – высокий. Радиационный фон в городе остается в норме. Об этом свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга качества воздуха", – говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, причина ухудшения состояния воздуха — пожары, вызванные массированным обстрелом страны-террориста РФ в ночь с 3 на 4 июля.

До стабилизации ситуации рекомендуется по возможности не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещение, поддерживать водный баланс, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум. Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Добавим, согласно информации портала saveecobot, худшая ситуация с качеством воздуха наблюдается в Печерском и Днепровском районах Киева.

Напомним, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате массированной российской атаки с 3 на 4 июля была повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Из-за этого произошли изменения в движении некоторых поездов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!