'Боже, прячься!' Ольга Сумская попала под российский обстрел и показала, как это было

Народная артистка Украины Ольга Сумская попала под обстрел российских войск во время визита в Каменское Днепропетровской области. Актриса приехала вместе с труппой на гастроли со спектаклем "Возвращение блудного отца", когда город подвергся очередной вражеской атаке.

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О пережитом Сумская рассказала в InstaStories, обнародовав эмоциональное видео во время дороги до вокзала. На записи слышны звуки взрывов и полет беспилотников.

Актриса, не скрывая волнения, выкрикивает: "Боже, прячься!", обращаясь к присутствующим с призывом не медлить и немедленно идти в укрытие.

"Вечер в Каменском. Между взрывами успела на поезд, слава Богу!" – сообщила Ольга Сумская.

Спектакль успел спокойно пройти еще до вражеской атаки. Актриса делилась впечатлениями от проведенного выступления и пообещала вернуться в город еще раз.

Известно, что ночью 15 апреля россияне беспилотниками атаковали Каменское. В результате обстрела пострадали двое мужчин. В то же время защитникам удалось сбить семь вражеских БПЛА.

"В результате попадания произошло несколько пожаров и разрушения на территории частного предприятия. Повреждены 10 автомобилей и газопровод. Пожары ликвидированы", – говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская впервые раскрыла, как выбор дочери жить в России вредит ее карьере в Украине. По словам знаменитости, она испытывает давление из-за этой ситуации, ведь некоторые кинопроизводители прямо заявляют, что ее не будут приглашать на кастинги, пока она не выскажет свою позицию.

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