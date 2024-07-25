Ее видели лишь 300 человек: как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Фото и видео

Культовое свадебное платье с длинным шлейфом и кружевными рукавами, в котором Кейт Миддлтон появилась на официальной церемонии помолвки с принцем Уильямом, произвело сильное впечатление на людей, следящих за жизнью королевской семьи Великобритании. Однако немногие знают, что монархиня изменила свой образ, который видели лишь 300 человек, для частного празднования важного дня.

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Королевские стилисты считают, что платье, которое принцесса Уэльская избрала для непубличного мероприятия, помогло ей лучше "выразить себя", пишет The Mirror. Для создания обоих лугов монархиня обратилась за помощью к британскому дому высокой моды Alexander McQueen.

Несмотря на то, что известное свадебное платье Кейт Миддлтон, которое создала Сара Бертон, выглядела потрясающим, некоторые эксперты отмечают, "частный образ" представительницы Кенсингтонского дворца мог стать не менее культовым.

Уникальный наряд принцессы Уэльской, который смогли увидеть только 300 человек, подчеркивал утонченность невесты. Во втором свадебном платье А-силуэта дизайнерам удалось соединить простоту и изысканность, которые воплотились в комбинации однотонной атласной ткани молочного цвета и акцентного ремня с драгоценными камнями. Изящный вырез в форме сердца Кейт Миддлтон дополнила пушистым кардиганом.

Стилист и королевский эксперт по моде Миранда Холдер рассказала, что практика смены свадебного платья для частной церемонии достаточно распространенное явление среди монархинь. Это позволяет королевским невестам полноценно выразить себя: "Наличие второго варианта дает этим застенчивым невестам возможность полностью продемонстрировать то, кем они есть на самом деле, как они хотят выглядеть – и, что важнее, чувствовать себя – когда формальности церемонии и официальной фотосессии закончатся".

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