Королевский фотограф назвал 'катастрофой' свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Королевский фотограф рассказал, что свадьба принца Гарри и его избранницы, американской актрисы Меган Маркл, была "катастрофой" для папарацци. Дело в том, что сын короля Чарльза III так рассердился на британские таблоиды, что якобы специально усложнил им работу.

Артур Эдвардс выступил в программе The Sun "Королевское эксклюзивное шоу", где заявил, что свадьба младшего герцога была одним из "худших" королевских мероприятий, на которых он когда-либо бывал. Напомним, что церемония прошла 19 мая 2018 года.

На нее пригласили родных, друзей и СМИ, но последним пришлось тяжело поработать, чтобы получить хорошие кадры.

"Теперь я могу сказать, что это была худшая королевская свадьба в моей жизни, потому что Гарри был полон решимости держать газеты подальше от нее, насколько это возможно. Все делалось на длинных объективах. Это было безнадежно. И когда они проезжали мимо, они отворачивались от меня. Я чувствовал, что это было сделано нарочно. Гарри был зол на нас за то, что мы говорили о Меган", – рассказал фотограф

Следует напомнить, что не всем британским подданным и таблоидам понравилось, что принц связал свою жизнь с Меган Маркл. Ее, в отличие от Кейт Миддлтон, считают "неподходящей" на роль принцессы по разным причинам.

Фотограф подтвердил, что некоторые статьи в СМИ были "резкими и несправедливыми", из-за чего папарацци в конце концов наказал Гарри.

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