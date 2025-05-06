Джорджу Клуни – 64: как выглядит секс-символ Голливуда после того, как сменил имидж

6 мая секс-символ среди актеров Джордж Клуни отметил свое 64-летие – спустя месяц после того, как удивил публику обновленным имиджем. Легенда Голливуда и звезда "Бэтмена", хорошо известный своими благородными седыми волосами, неожиданно появился с темной шоколадно-каштановой прической.

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Впервые за десятилетия актер сменил привычный образ, давно ставший его визитной карточкой, – и сделал это не по прихоти, а ради театральной роли на Бродвее в адаптации "Спокойной ночи и удачи". Фанаты тогда едва узнали звезду – его знаменитые серебристые волосы сменились на шоколадно-каштановый оттенок. Клуни покрасился и, как оказалось, не ради тщеславия, а из профессиональных соображений – ради роли легендарного журналиста Эдварда Р. Мерроу. OBOZ.UA покажет, как он выглядит сейчас.

Клуни начал седеть еще во время съемок "Скорой помощи" в 90-х и с гордостью носил этот образ десятилетиями. Его благородная седина стала символом уверенности, опыта и зрелости – случай, когда актер не прятал возраст, а делал из него козырь. Он никогда не стремился казаться моложе и не боролся с возрастными изменениями – наоборот, использовал их в пользу образа.

Сам Клуни с юмором отнесся к перемене. В февральском интервью The New York Times он признался: "Моя жена будет это ненавидеть, потому что ничто так не делает тебя старше, как когда старший мужчина красит волосы. Мои дети будут просто непрерывно смеяться надо мной".

Ранее OBOZ.UA писал, что Леонардо ди Каприо почти одновременно с Джорджем Клуни покрасил волосы, чтобы скрыть седину. Сразу стало заметно изменения во внешности культовой звезды – волосы и борода стали значительно темнее, что создало эффект омоложения.

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