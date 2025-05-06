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Джорджу Клуни – 64: как выглядит секс-символ Голливуда после того, как сменил имидж

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Джорджу Клуни – 64: как выглядит секс-символ Голливуда после того, как сменил имидж

6 мая секс-символ среди актеров Джордж Клуни отметил свое 64-летие – спустя месяц после того, как удивил публику обновленным имиджем. Легенда Голливуда и звезда "Бэтмена", хорошо известный своими благородными седыми волосами, неожиданно появился с темной шоколадно-каштановой прической.

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Впервые за десятилетия актер сменил привычный образ, давно ставший его визитной карточкой, – и сделал это не по прихоти, а ради театральной роли на Бродвее в адаптации "Спокойной ночи и удачи". Фанаты тогда едва узнали звезду – его знаменитые серебристые волосы сменились на шоколадно-каштановый оттенок. Клуни покрасился и, как оказалось, не ради тщеславия, а из профессиональных соображений – ради роли легендарного журналиста Эдварда Р. Мерроу. OBOZ.UA покажет, как он выглядит сейчас.

Джорджу Клуни – 64: как выглядит секс-символ Голливуда после того, как сменил имидж

Клуни начал седеть еще во время съемок "Скорой помощи" в 90-х и с гордостью носил этот образ десятилетиями. Его благородная седина стала символом уверенности, опыта и зрелости – случай, когда актер не прятал возраст, а делал из него козырь. Он никогда не стремился казаться моложе и не боролся с возрастными изменениями – наоборот, использовал их в пользу образа.

Джорджу Клуни – 64: как выглядит секс-символ Голливуда после того, как сменил имидж

Сам Клуни с юмором отнесся к перемене. В февральском интервью The New York Times он признался: "Моя жена будет это ненавидеть, потому что ничто так не делает тебя старше, как когда старший мужчина красит волосы. Мои дети будут просто непрерывно смеяться надо мной".

Джорджу Клуни – 64: как выглядит секс-символ Голливуда после того, как сменил имидж
Джорджу Клуни – 64: как выглядит секс-символ Голливуда после того, как сменил имидж

Ранее OBOZ.UA писал, что Леонардо ди Каприо почти одновременно с Джорджем Клуни покрасил волосы, чтобы скрыть седину. Сразу стало заметно изменения во внешности культовой звезды – волосы и борода стали значительно темнее, что создало эффект омоложения.

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