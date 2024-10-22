Джейсон Стейтем решился сыграть свадьбу с любимой после 8 лет помолвки и двух беременностей: инсайдер раскрыл, почему этот день оттягивали

Американский актер Джейсон Стейтем готов связать себя узами брака с британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли после восьмилетней помолвки, говорят источники. Более того, пара сейчас планирует третьего ребенка.

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"Они очень счастливы вместе. У них были свои взлеты и падения – в основном из-за того, что он был легкомыслен. Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что является невероятным партнером и отцом – и они влюблены больше, чем когда-либо", – рассказал инсайдер RadarOnline.

После помолвки пара отложила свадьбу из-за беременности Хантингтон-Уайтли, которая не хотела быть беременной на церемонии. Впоследствии они захотели, чтобы их сын был достаточно взрослым, чтобы поучаствовать в празднике любви своих родителей. "Они хотят в скором времени завести еще одного ребенка. В идеале, они хотели бы жениться до того, как она забеременеет – иначе им придется снова откладывать все на потом, – говорит источник. – Шутят, что если они будут ждать, то окажутся в доме престарелых еще до того, как смогут сыграть свадьбу".

Напомним, Стейтем и Хантингтон-Уайтли начали встречаться еще в 2009 году. Впоследствии модель засветила бриллиантовое кольцо на церемонии вручения "Золотого глобуса" в 2016 году. Летом 2018-го влюбленные назвали дату свадьбы, которая была запланирована на 31 декабря. Однако церемонию отложили на неопределенное время. Актер и модель воспитывают старшего сына Джека Оскара, родившегося в 2017 году, а также второго ребенка, появившегося на свет в начале 2022-го.

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