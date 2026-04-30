Американский актер Джаред Лето в очередной раз решил публично продемонстрировать свою приверженность к россиянам. В своих социальных сетях он обнародовал небольшое видео, где гордо прогуливается по улице под трек KAVKAZ исполнителя из РФ Starly.

Для записи ролика в TikTok 54-летний артист одел массивную шубу, черную рубашку и брюки, а из аксессуаров выбрал затемненные очки и несколько подвесок. Он сделал видео в замедленном формате и наложил фильтр, вероятно, чтобы добавить немного драматичности.

Стоит отметить, что позаигрывал с россиянами Джаред Лето использовав трек, который сейчас активно набирает популярность на просторах соцсетей в стране-агрессоре. Starly создал ремейк на популярную когда-то песню артиста Эльбруса Джанмирзоева "Бродяга", придав ему более современное звучание, благодаря чему композицию накрыла новая "волна славы" среди молодежи в России.

Конечно же, такое подхалимство от Джареда Лето не прошло мимо россиян. В комментариях под видео они успели всячески расхвалить актера, более того, пригласили приехать в РФ:

"Самый лучший и самый любимый актер. Посылаю вам любовь из России".

"Я подключила премиум?"

"Наш слоняра".

"Джаред, вы приедете в Россию?"

Напомним, что это далеко не первый случай, когда Джаред Лето демонстрирует приверженность к гражданам РФ. В 2025 году, во время вручения премии BAFTA, актер решил никак не комментировать победу фильма о войне в Украине – "Камень, ножницы, бумага" с украинской звездой Александром Рудинским, зато поделился совместными фото с россиянами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном. Таким образом знаменитость сделал артистам из России своеобразный пиар, ведь за его Instagram следят почти 12 миллионов человек.

Однако, что интересно, такая "любовь" к стране-агрессору иногда выходила актеру боком. В прошлом году, например, россияне приписали Джареду Лето роман со своей согражданкой Яной. Как писали пропагандистские медиа, актер познакомился с "избранницей" в 2023-м на Неделе моды в Париже и с тех пор строит с ней отношения. Более того, россияне даже размечтались, что ради "любимой" он приедет в Москву, но ни один из них никаких комментариев относительно "романа" никогда не давал.

А вот в 2024 году в России запустили фейк о том, что Джаред Лето якобы поддержал их на одном из своих концертов. Россиянка Наталья Калашникова опубликовала в соцсетях видео, где артист во время шоу в Дубае сказал: "Я не буду говорить слишком много, потому что не хочу проблем. Я также вас люблю. Вы знаете, я обещаю вам одно, что я точно никогда не забуду этого момента".

В скобках автор ролика добавила, что все в зале, а особенно россияне, поняли, что Лето намекает именно на "проблемы", которые произошли после того, как он признался в любви к народу террористов и посягнул на несколько концертов в стране-агрессоре. Однако, если прослушать видео без субтитров, трудно понять, о каких именно проблемах вспоминает артист. ОАЭ – страна с очень строгими законами, где опасно говорить что-то лишнее, а прямого намека и обращения к россиянам и любви к ним артист не высказывал.

