Двухкратная лауреатка 'Оскара' Эмма Томпсон очаровала прочтением стихотворения 'Крила' Лины Костенко в день ее рождения. Видео

Во вторник, 19 марта, легендарная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко отмечает свое 94-летие. Неожиданным подарком для диссидентки-шестидесятницы и всего украинского народа стало прочтение ее культового стиха "Крила" знаменитой британской актрисой Эммой Томпсон.

Двухкратная лауреатка премии "Оскар", а также "Золотой глобус" и BAFTA продекламировала щемящие строки, известные каждому украинцу, в английском переводе. Она записала видео специально для платформы UNITED24.

Поэзию Лины Васильевны звезда культовых фильмов "Гарри Поттер", "Круэлла", "Реальная любовь" и других прочла на фоне заснеженных пейзажей. Она поразила своей чувственностью во время декламирования.

В конце Томпсон мощно обратилась к украинскому народу. Она произнесла: "Я каждый день думаю о вас, оставаясь в единстве с Украиной и ради нее".

"Благодарим госпожу Эмму за поддержку Украины и нашей культуры. И поздравляем легендарную госпожу Лину с днем рождения!" – прокомментировали видео представители UNITED24.

Не сдержали слов благодарности и другие пользователи сети. В комментариях они по-английски обращаются к актрисе, выражая благодарность за поддержку.

Ранее OBOZ.UA собрал 10 мощных цитат Лины Костенко об Украине. Ее пророческие и до боли правдивые строчки вдохновляли целые поколения на любовь и борьбу за свою страну, даже когда война была чем-то давно забытым для них.

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