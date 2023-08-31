Кто такой Андрей Кравченко и почему певца называют копией Олега Винника. Фото и видео

Украинский певец Андрей Кравченко становится все популярнее в сети из-за того, что его часто сравнивают с исполнителем Олегом Винником. Слушатели считают, что у артистов схожий вокал и манера исполнения песен.

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Почти под каждым постом Кварченко есть комментарий о том, что он подражает автору хита "Волчица". Сам артист признался, что не планирует занимать место Винника, пока он сбежал из Украины, а хочет двигаться по своему пути (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Что известно об Андрее Кравченко

32-летний певец – заслуженный артист эстрадного искусства Украины. Его жизнь была связана с музыкой давно. Кравченко окончил школу искусств, а затем – Институт культуры.

Впоследствии он пять лет работал в ансамбле песни и пляски Государственной пограничной службы Украины. Музыкант учился на военной кафедре Института Тараса Шевченко и получил звание младшего лейтенанта в запасе по специальности военный психолог. В 2020 году он вошел в рейтинг "ТОП-100 выдающихся мужчин Киевщины", хотя на странице звезды в Facebook заявляется, что его малая родина – Чернигов.

С того времени Кравченко стал частым гостем на радио, телевидении и региональных концертах. Когда о творчестве артиста стало узнавать все больше людей, его начали ассоциировать с более популярным коллегой.

В чем сходство с Олегом Винником

О схожей внешности говорить почти не приходится – певцы отличаются типажем и цветом волос. Однако следует признать, что некоторые черты лица можно назвать похожими. К примеру, глаза звезд.

Это не единственная причина, почему их сравнивают. Как утверждают подписчики Кравченко, его стиль, голос и тембр очень напоминают им треки Олега Винника.

Однако сравнивают вокалистов не в отрицательном ключе. Напротив, певца из Чернигова хвалят за гражданскую позицию, внешний вид и мощный вокал. В интервью Maximum Кравченко прокомментировал реакцию аудитории на его творчество.

"Кто-то говорит – у нас схожие голоса, некоторые даже говорят, что мы и внешне похожи. Слышал слухи, что мы якобы братья. Даже было такое, что меня его сыном называли. Была еще история, когда я был в зале на концерте Олега и ко мне подходили его фаны фотографироваться. Думаете, что просто так? – сказал артист.

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