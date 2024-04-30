Два отдельных фото? Король Дании Фредерик X и его супруга также попали в скандал с Photoshop

Пользователи сети обвинили королеву Мэри и короля Дании Фредерика X в использовании фотошопа. Недавно супруги опубликовали первый официальный портрет, после того как монарх взошел на престол 14 января 2024 года.

Внимательные поклонники королевских лиц уверены, что снимок был отредактирован. Об этом сообщает Daily Mail.

На портрете можно увидеть королеву Мэри, наряженную в темно-зеленое платье из бархата и кружева вместе. Ее образ украшает набор драгоценностей с изумрудами. Его Величество одет в парадную форму военно-морского флота.

Многие сторонники монархов были в восторге от фотографии, однако нашлись и те, кто ставил под сомнение ее правдивость. Орлиноглазые поклонники утверждали, что изображение королевы было отдельным портретом – главным доказательством стала ладонь Мэри, которая расположена впереди Фредерика.

Пользователи поделились своими мыслями в комментариях:

"Хорошее фото, но еще одно королевское фото с цифровым улучшением".

"Это фотошоп? Я имею в виду, что их сфотографировали отдельно, а потом собрали вместе? Мэри выглядит изысканно, а Фредерик, король выглядит так, словно только что выкатился из постели".

"Похоже, к фото Фредерика добавили королеву Мэри. Положение рук идентично".

Во дворце подтвердили, что фотография настоящая, и утверждают, что "официальный гала-портрет Королевского дома не был подделан". Многие утверждали, что любой фотошоп имел бы смысл, учитывая недавние слухи о романе тогдашнего принца Фредерика. Монарх был замечен в Испании со светской львицей Геновой Казановой в прошлом году.

Это далеко не в первый раз, когда королевская семья попадает в скандал с фотошопом. В начале марта 2024 года разразился скандал вокруг снимка Кейт Миддлтон с детьми. Принцесса призналась, что действительно отредактировала фото. Детальнее – в нашем материале.

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