Черно-белое фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма встревожило фанатов королевской семьи

Накануне по случаю 13-й годовщины свадьбы британских герцогов Уэльских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Кенсингтонский дворец опубликовал архивное фото в черно-белых цветах. Такой драматический фильтр несколько смутил британских подданных.

Некоторые даже решили, что герцоги намекают на трагические события. Такие комментарии появились в Instagram.

В кадре Уильям и Кейт позируют в свадебных образах, в которых узаконили свои отношения 13 лет назад. Портрет герцогов сделали черно-белым, что не так часто можно заметить в профиле Кенсингтонского дворца.

Из-за этого некоторые юзеры подумали, что супруги намекнули на смерть одного из членов семьи, и написали RIP (Rest in peace) – "Покойся с миром".

Комментарий лайкнули десятки человек, а под ним появились встревоженные комментарии. Конечно, никакого драматизма за кадром не стояло.

Если вспомнить, герцоги в последнее время несколько раз публиковали черно-белые снимки. В частности, один такой был использован для рождественской открытки, а другой – для портрета троих детей Кейт и Уильяма – Джорджа, Луи и Шарлотты.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт назвал две причины, почему Кейт Миддлтон показала фото принца-именинника Луи позже обычного.

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