'Думал, что это не мой уровень': история любви полицейской Чечелюк и ее возлюбленного, которых освободили из плена, и как они живут сейчас

Полицейская из Мариуполя Марьяна Чечелюк и ее избранник, боец "Азова" Владислав Андрианов, которые в течение нескольких лет находились в российском плену, из-за чего не имели возможности контактировать друг с другом, поделились своей трогательной историей любви. Следователь призналась, что романтические чувства к защитнику у нее возникли далеко не с первого взгляда, однако чем больше она его узнавала, тем сильнее восхищалась.

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В частности, по словам Чечелюк, именно возлюбленный по-настоящему "открыл ей глаза" на страшные события полномасштабной войны. Об этом пара рассказала в комментарии TikTok-блогеру.

"Познакомились мы в Мариуполе. Сначала я нашел ее страницу, следил за ней. Думал, что это не мой уровень", – поделился Владислав Андрианов.

Однако со временем военный все же решился сделать первый шаг и пригласил Марьяну Чечелюк на свидание. Сначала полицейская думала, что их встречи закончатся после одной прогулки, но все сложилось кардинально иначе.

"Влад это вообще первый человек, который, буду говорить откровенно, открыл мне глаза на войну и ситуацию в стране. Он мне начал рассказывать весь свой путь военный и я понимала, что начинаю восхищаться этим человеком, таким отважным, сильным", – рассказала следователь, – "Когда мы начинали с ним отношения, он мне сразу сказал: "Я военный, меня могут убить. Я могу попасть в плен. Ты готова к этому?" Я поняла, что да. Я люблю этого человека, я готова".

В частности, как раскрыл Владислав Андрианов, за несколько дней до 24 февраля 2022 года он взял с любимой обещание, что когда начнется большая война, она соберет вещи и уедет из Мариуполя. Однако полицейская не послушала избранника, ведь хотела быть рядом с ним.

В 2022-м Марьяна Чечелюк продолжила работать в Мариуполе. Вместе с младшей сестрой она попала на завод "Азовсталь", где помогала людям укрываться от обстрелов. Первую эвакуацию гражданских организовали представители ООН и Красного Креста. Они пообещали отвезти людей на территорию, подконтрольную властям Украины, вместо этого отправили их в оккупированное россиянами село. Младшую сестру Чечелюк удалось спасти, а вот сама следователь попала в плен. Она побывала в семи российских тюрьмах. 31 мая 2024 года полицейского удалось вернуть из плена, где она подвергалась жестоким пыткам.

Ступив на украинскую землю, Марьяна Чечелюк надеялась, что ее возлюбленного тоже обменяли, но, к сожалению, это было не так. Владислава Андрианова приговорили к 25 годам заключения в РФ.

Однако в конце концов защитник тоже вернулся домой. 18 октября 2024-го его освободили из российского плена. Тогда полицейская разместила несколько трогательных фото с любимым в своих соцсетях, где показала, как они держатся за руки.

Возлюбленные признавались: несмотря на то, что два с половиной года не виделись, постоянно думали друг о друге. Сейчас они стараются жить одним днем и не строят грандиозных планов на будущее. Однако все же хотят официально связать себя узами брака, как только пройдут реабилитацию.

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