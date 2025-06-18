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"Думал, что это не мой уровень": история любви полицейской Чечелюк и ее возлюбленного, которых освободили из плена, и как они живут сейчас

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
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'Думал, что это не мой уровень': история любви полицейской Чечелюк и ее возлюбленного, которых освободили из плена, и как они живут сейчас

Полицейская из Мариуполя Марьяна Чечелюк и ее избранник, боец "Азова" Владислав Андрианов, которые в течение нескольких лет находились в российском плену, из-за чего не имели возможности контактировать друг с другом, поделились своей трогательной историей любви. Следователь призналась, что романтические чувства к защитнику у нее возникли далеко не с первого взгляда, однако чем больше она его узнавала, тем сильнее восхищалась.

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В частности, по словам Чечелюк, именно возлюбленный по-настоящему "открыл ей глаза" на страшные события полномасштабной войны. Об этом пара рассказала в комментарии TikTok-блогеру.

"Познакомились мы в Мариуполе. Сначала я нашел ее страницу, следил за ней. Думал, что это не мой уровень", – поделился Владислав Андрианов.

Однако со временем военный все же решился сделать первый шаг и пригласил Марьяну Чечелюк на свидание. Сначала полицейская думала, что их встречи закончатся после одной прогулки, но все сложилось кардинально иначе.

"Думал, что это не мой уровень": история любви полицейской Чечелюк и ее возлюбленного, которых освободили из плена, и как они живут сейчас

"Влад это вообще первый человек, который, буду говорить откровенно, открыл мне глаза на войну и ситуацию в стране. Он мне начал рассказывать весь свой путь военный и я понимала, что начинаю восхищаться этим человеком, таким отважным, сильным", – рассказала следователь, – "Когда мы начинали с ним отношения, он мне сразу сказал: "Я военный, меня могут убить. Я могу попасть в плен. Ты готова к этому?" Я поняла, что да. Я люблю этого человека, я готова".

В частности, как раскрыл Владислав Андрианов, за несколько дней до 24 февраля 2022 года он взял с любимой обещание, что когда начнется большая война, она соберет вещи и уедет из Мариуполя. Однако полицейская не послушала избранника, ведь хотела быть рядом с ним.

"Думал, что это не мой уровень": история любви полицейской Чечелюк и ее возлюбленного, которых освободили из плена, и как они живут сейчас

В 2022-м Марьяна Чечелюк продолжила работать в Мариуполе. Вместе с младшей сестрой она попала на завод "Азовсталь", где помогала людям укрываться от обстрелов. Первую эвакуацию гражданских организовали представители ООН и Красного Креста. Они пообещали отвезти людей на территорию, подконтрольную властям Украины, вместо этого отправили их в оккупированное россиянами село. Младшую сестру Чечелюк удалось спасти, а вот сама следователь попала в плен. Она побывала в семи российских тюрьмах. 31 мая 2024 года полицейского удалось вернуть из плена, где она подвергалась жестоким пыткам.

"Думал, что это не мой уровень": история любви полицейской Чечелюк и ее возлюбленного, которых освободили из плена, и как они живут сейчас

Ступив на украинскую землю, Марьяна Чечелюк надеялась, что ее возлюбленного тоже обменяли, но, к сожалению, это было не так. Владислава Андрианова приговорили к 25 годам заключения в РФ.

"Думал, что это не мой уровень": история любви полицейской Чечелюк и ее возлюбленного, которых освободили из плена, и как они живут сейчас

Однако в конце концов защитник тоже вернулся домой. 18 октября 2024-го его освободили из российского плена. Тогда полицейская разместила несколько трогательных фото с любимым в своих соцсетях, где показала, как они держатся за руки.

"Думал, что это не мой уровень": история любви полицейской Чечелюк и ее возлюбленного, которых освободили из плена, и как они живут сейчас

Возлюбленные признавались: несмотря на то, что два с половиной года не виделись, постоянно думали друг о друге. Сейчас они стараются жить одним днем и не строят грандиозных планов на будущее. Однако все же хотят официально связать себя узами брака, как только пройдут реабилитацию.

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