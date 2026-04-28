Дуэйн Джонсон неожиданно для себя узнал, что снова стал отцом в 53 года: жена 'Скалы' высмеяла слухи о тайной двойне

В сети распространились слухи о том, что голливудский актер Дуэйн Джонсон, известный как "Скала", якобы снова стал отцом в 53 года. Основанием для этого стали сгенерированные искусственным интеллектом изображения, на которых он вместе с женой Лорен Хашиан держит младенцев.

На самом деле никакого пополнения в семье не было – 41-летняя Хашиан публично опровергла эти заявления в Instagram, отреагировав на фейковые новости серией ироничных сообщений в соцсетях.

Она опубликовала скриншоты фейковых новостей и сами сгенерированные фото. На одном из них, где она якобы держит младенца, Хашиан написала: "Похоже, у меня родился ребенок в Майами!"

Другое сообщение с двумя "детьми" она подписала еще более иронично: "Сделайте так, чтобы двое! У меня было двое детей!"

Она добавила, что решила поделиться этими изображениями, чтобы "нам всем было приятно посмеяться в воскресенье", прямо указав на абсурдность ситуации.

Никаких официальных заявлений о беременности или рождении детей у супругов не было. Пара воспитывает двух общих дочерей – Жасмин и Тиану. Обе часто появляются в семейных публикациях актера, хотя сам Джонсон обычно осторожно относится к приватности детей.

Кроме того, у Дуэйна Джонсона есть старшая дочь Симона от предыдущего брака с продюсером Дени Гарсией. Она уже взрослая и строит собственную карьеру, в частности в сфере реслинга.

Напомним, что последний раз Джонсон становился отцом в 2018 году — тогда родилась его дочь Тиана.

Джейсон и Хашиан познакомились в 2006 году на съемках, а уже в следующем году начали отношения. После многолетнего партнерства они поженились в 2019 году. Несмотря на публичность, пара нечасто комментирует личную жизнь, однако периодически делится семейными моментами.

В январе 2026 года супруги вместе появились на церемонии "Золотой глобус". Джонсон вышел на красную дорожку в классическом смокинге, а Хашиан выбрала золотое платье. Тогда актер коротко прокомментировал присутствие семьи, отметив, что для него это важный момент.

