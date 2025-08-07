Звезда 'Очень странных дел' рассказал, как каждый месяц помогает Украине

Канадский актер и музыкант Финн Вулфхард, который известен широкой аудитории благодаря роли Майка Уиллера в научно-фантастическом сериале "Очень странные дела", рассекретил, что регулярно поддерживает Украину в войне с Россией. Каждый месяц 22-летняя знаменитость делает пожертвования для фандрейзинговой платформы United24.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью изданию Variety. Актер отметил, что в целом заинтересован в сфере политики, а самые важные для него вопросы это война в Украине и земельные права коренных народов.

По словам Фина Вулфхарда, обычно он не освещает свою личную жизнь в соцсетях, в том числе и не любит вдаваться в детали позиции относительно различных событий в мире. Возможно, на это повлиял опыт его коллеги по сериалу, американского актера Ноа Шнаппа. Он неоднократно выражал поддержку Израилю, из-за чего сталкивался с критикой в сети.

Кто такой Финн Вулфхард

Финн Вулфхард родился 23 декабря 2003 года в Ванкувере, Канада. Он дебютировал как актер в 2014-м, сыграв Зорана во втором сезоне сериала "Сотня". Настоящей популярности звезде удалось достичь в 2016-м, когда он присоединился к созданию проекта "Очень странные дела". Прорыв Фина Вулфхарда в полнометражном кино состоялся в 2017 году. Он сыграл главного героя в экранизации одноименного романа Стивена Кинга "Оно". Среди других известных проектов с участием актера есть: "Щегол", "Поворот", "Когда ты закончишь спасать мир", "Охотники за привидениями: Наследники" и других. Также он попробовал себя в роли режиссера, выпустив короткометражку "Ночные смены".

В 2017 году Финн Вулфхард основал инди-рок-группу Calpurnia, где был вокалистом и гитаристом. Коллектив распался в 2019-м, а впоследствии актер присоединился к новоиспеченному коллективу The Aubreys.

Кстати, Финн Вулфхард стал звездой американского фантастически-приключенческого фильма "Глаза: Легенда Карпат". Лента рассказывает историю застенчивой девочки, которая вместе с отцом живет в отдаленном поселке посреди украинских гор. Местные отправляют к мужчине своих сыновей, чтобы он научил их выживать в этих краях, в частности, охотиться на страшных существ, скрывающихся в лесу. Одним из них был Петр, которого и сыграл Финн Вулфхард. Во время очередных тренировок девочка увидела детеныша неизвестного животного и начала заботиться о нем. Позже она захотела вернуть нового товарища в его семью и отправилась в увлекательное приключение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что нидерландская группа Within Temptation призвала донатить на победу Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!