ДТП за границей изменило лицо ведущего телемарафона Андрея Ковальского: как он выглядит теперь

Во время командировки за границей украинский ведущий телемарафона "Единые новости" Андрей Ковальский попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадало лицо журналиста, а именно верхняя губа, которую врачам пришлось зашивать в двух местах.

Как отметил Ковальский, на момент аварии он находился на заднем сиденье автомобиля, а травму получил из-за того, что о него головой ударилась другая пассажирка. Об этом ведущий рассказал в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"ДТП произошло за границей. Я был пассажиром, и в меня влетела другая пассажирка. Немножко изменила мне разрез губ. Обязательно пристегивайтесь (ремнем безопасности. – Ред.), если вы садитесь в машину", – заметил журналист.

Однако лицо Андрея Ковальского изменилось не только из-за аварии. Ведущий заметно похудел с помощью правильного питания, приема витаминов и спортивных нагрузок. Также он начал сотрудничать со столичной клиникой, чтобы как можно эффективнее достичь идеальной формы.

Что известно о ведущем

Андрей Ковальский родился 13 ноября 1980 года в Крыжополе Винницкой области в семье педагогов. Он окончил школу с серебряной медалью, после чего учился в Винницком территориальном отделении Малой академии наук Украины. В 1997 году Ковальский защитил научную работу на конкурсе научно-исследовательских работ по украинскому языку на тему "Сложные случаи разграничения второстепенных членов предложения", а затем получил третье место на Всеукраинском конкурсе МАН.

Журналистское образование он получил в Учебно-научном институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 1998-1999 годах Андрей Ковальский вместе с другом создавали спортивные программы "СТН-Спорт" и "СТН-Тижневик" на телеканале "Киев". А вот в 2000-м журналист присоединился к команде "Фактов" на ICTV. С начала большой войны он является ведущим телемарафона.

Стоит отметить, что последствия кровавой деятельности РФ Андрей Ковальский почувствовал на себе в декабре 2023 года. Во время очередного обстрела столицы вражеский дрон попал в многоэтажку, где живет ведущий. К счастью, ни журналист, ни его семья не пострадали, а вот квартира была разрушена.

