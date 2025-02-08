Довели до слез: MOLODI растрогали зал Нацотбора мощным хитом о родном Мариуполе. Видео

Сегодня, 8 февраля, Украина выберет артиста, который представит страну на международной арене песенного конкурса Евровидение 2025. На отечественной сцене выступил музыкальный коллектив MOLODI, который растрогал слушателей своей композицией My sea.

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Дело в том, что оба участника группы: Ваня и Кирилл являются уроженцами Мариуполя, поэтому конкурсный трек посвятили родному городу. Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре трансляции шоу.

"Эта песня – это история нашей жизни, о нашем родном доме. В конце у меня уже были слезы, но я сдерживаюсь, потому что не хочу стоять перед вами заплаканным", – высказался после выступления один из участников коллектива.

Однако, несмотря на то, что исполнителю удалось сдержать свои эмоции, слезы на глазах появились как у зрителей, так и звездной судьи Нацотбора – Екатерины Павленко.

"Не могу давать оценочных суждений, но слезы на моих глазах говорят о многом, думаю. Я знаю, что вы из Мариуполя, знаю, о чем вы поете, я чувствую это. Я в восторге от вас из-за того, что вам удается сохранять позитив и свет, который вы несете в себе", – прокомментировала выступление артистка.

Положительное впечатление от композиции получила и другая судья, певица Джамала. Она даже призналась, что Molodi вошли в тройку ее фаворитов на отечественном конкурсе.

"Знаете, вы очень мне импонируете на Нацотборе своей целостностью, смыслами и пением. Единственное, что мне хотелось бы улучшить, это добавить энергии, которая бы заполняла это пространство. У вас все классно, просто маленькая деталь – вынести это все на сцену Евровидения, чтобы действительно показать. Вы у меня в топ-3 на этом Нацотборе", – отметила артистка.

Стоит отметить, что MOLODI не впервые создают трек с глубоким и личным смыслом. В 2024 году они выпустили композицию "Живу наполовину", посвященную отцу участника коллектива Кирилла Рогового, который без вести пропал в Мариуполе весной 2022-го.

"Я очень долго вынашивал в себе эти эмоции, эти переживания и наконец они превратились в идею. Я почувствовал, что я готов об этом петь, почувствовал, что готов об этом рассказать, написал припев, пришел к Ване, он эту идею поддержал и мы, как обычно в нашем творческом тандеме, эту песню вдвоем закончили. И наконец готовы представить ее вам. Также вместе с песней мы отсняли очень красивый клип, который очень правильно и классно передает все эмоции, которые мы вложили в песню", – поделился артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что у Ефросининой и Притулы случился конфуз в финале Нацотбора на Евровидение 2025 года.

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