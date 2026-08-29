Дом Евгения Галича серьезно пострадал в результате атаки РФ: певец рассказал, что сейчас с его семьей и дал важный совет украинцам

Украинский музыкант Евгений Галич сообщил, что его дом понес серьезные повреждения в результате очередного террористического удара России по территории нашей страны. Взрывная волна вырвала двери, выбила окна и повредила мебель в доме знаменитости в Киевской области.

Видео дня

Однако, к счастью, с семьей артиста все в порядке. Как подчеркнул Галич в своих Instagram-stories, они вовремя эвакуировались из дома.

Внимание! В следующих видео присутствует нецензурная лексика

"Ночь прошла ужасно. Была постоянная детонация. Вырвало двери, разбило окна. Ж*па", – эмоционально выразился музыкант.

Евгений Галич также показал жуткие кадры, на которых запечатлел момент взрыва. По словам артиста, он вышел на улицу, чтобы просто снять дым от "прилета", но вместо этого увидел гигантское пламя, а ударная волна даже сбила его с ног.

Не подбирая слов, Галич подчеркнул, что в этой ужасной ситуации его больше всего раздражает решение некоторых "умников" хранить боеприпасы возле домов мирных жителей на пятом году полномасштабной войны. Артист не скрывал возмущения тем, что трагедия в селе Вишневое Киевской области, где после попадания вражеского дрона в склад одной из компаний "Укроборонпрома" несколько улиц превратились в руины, не стала поучительным уроком.

"Виновные должны быть наказаны! Кто-то отдал приказ хранить это в нескольких метрах от мирных жителей. Кто за это отвечал? Найдите ответственных и наказайте показательно", – подчеркнул артист.

Немного успокоившись, знаменитость поблагодарил аудиторию за безумную поддержку. По словам Евгения Галича, сейчас его семье предлагают различную помощь, в частности, материальную, однако они справятся с последствиями российской атаки самостоятельно. В то же время он обратился к украинцам с важным советом: делать финансовые запасы на случай подобных инцидентов.

"Вам этого точно никто не скажет, пока не окажетесь в такой ситуации: откладывайте на "черный день". У вас обязательно должна быть какая-то "подушка безопасности". Мы не знаем, как пройдет зима. Готовьтесь уже сегодня, чтобы было тепло и свет. Поддерживайте друг друга. Если есть возможность помочь – помогайте", – отметил музыкант.

Напомним, что вечером 28 августа страна-агрессор нанесла удар по Киевской области. В Бучанском районе загорелись склады, а пожар сопровождался детонацией. Местность рядом с местом взрыва боеприпасов напоминает апокалиптическую картину: там не осталось ни одного уцелевшего здания, улицы завалены обломками и пеплом. К сожалению, удар унес десятки жизней.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что заплаканная Лиза Глинская прокляла оккупантов после ночной атаки, которая застала ее с маленькими близнецами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!