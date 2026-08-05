"Россияне, вы – раковая опухоль на Земле". Заплаканая Лиза Глинская прокляла оккупантов после ночной атаки, заставшей ее с маленькими близнецами

Победительница "МастерШеф 2" Лиза Глинская эмоционально отреагировала на массированную российскую атаку в ночь на 5 августа, унесшую жизни людей в Киеве и Киевской области. Кондитер, воспитывающая маленьких дочерей-близнецов Соломию и Полину, опубликовала селфи со слезами на глазах и призналась, что пережила одну из самых страшных ночей за время полномасштабной войны.

Видео дня

В InstaStories Глинская показалась со слезами на глазах и написала, что ей казалось, будто дом вот-вот рухнет.

"Сегодня появилось ощущение, что на нас охотятся... Ощущение, что дом из картона – трясет, вокруг все горит... ПВО сбивает "Шахеды"... пулеметная очередь... взрывы... Сегодня моя психика не выдерживает", – поделилась она.

Кулинарка опубликовала еще один эмоциональный пост, в котором резко обратилась к россиянам, не скрывая своей боли и гнева после пережитой ночи.

"Россияне. Я ненавижу вас всем своим существом. У вас нет права на существование. Вы – раковая опухоль на Земле. Вы украли нашу жизнь. Я искренне желаю, чтобы вы, каждый из 140 миллионов, испытали на себе тот ужас, страх и боль, которые мы испытываем каждый день, каждую ночь, крепко прижимая к себе своего ребенка и молясь, чтобы наступило утро и чтобы снова увидеть, как улыбаются дети! Пожалуйста, не пишите мне: "Уезжай". Я дома! Слава Украине, ее героям и украинцам! Несокрушимые!" – написала Глинская.

Дома рядом с ней находились ее маленькие дочери Соломия и Полина.

Напомним, о рождении близнецов Глинская рассказала лишь через два месяца после их появления на свет. Она объясняла, что скрывала беременность и рождение детей из-за сильного страха.

По словам кондитера, беременность протекала очень тяжело: на ранних сроках у нее дважды открывалось кровотечение, позже развилась преэклампсия, а врачам пришлось провести кесарево сечение на 35,5 недели. После рождения обеих девочек поместили в реанимацию.

В мае 2025 года Лиза Глинская и ее муж Максим Большаков крестили дочерей.

OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 августа Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак по Киеву и Киевской области, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным властей, жертвами российского террора стали не менее 17 человек, еще десятки получили ранения. В столице и области были повреждены жилые дома, логистические центры, предприятия, складские помещения и другие гражданские объекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!